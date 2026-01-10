El remedio más desconocido para que los puños y cuellos de tus camisas blancas queden impolutas

Los puños y cuellos de las camisas blancas son, con diferencia, las zonas más difíciles de mantener limpias. Aunque la prenda esté recién lavada, basta con unas horas de uso para que aparezca ese tono grisáceo o amarillento que ni el detergente ni los lavados intensivos consiguen eliminar del todo. Sin embargo, expertos en limpieza doméstica apuntan a un remedio alternativo y sorprendentemente eficaz que sigue siendo desconocido para la mayoría.

El truco consiste en utilizar espuma de afeitar clásica como pretratamiento antes del lavado. Eso sí, no puede ser en gel. Aplicada directamente sobre el cuello y los puños secos, la espuma actúa como desengrasante suave, capaz de disolver restos de sudor, grasa corporal y suciedad incrustada sin dañar el tejido ni amarillearlo.

Consejos. / LOZ

Así funciona

El procedimiento es sencillo: se extiende una capa fina de espuma de afeitar sobre la zona manchada, se deja actuar entre 15 y 30 minutos y, después, se introduce la camisa en la lavadora con el programa habitual. No es necesario frotar ni usar agua caliente. Tras el lavado, la diferencia es visible: el blanco recupera luminosidad y la tela no se endurece.

ERRORES HABITUALES Usar lejía con frecuencia

Frotar con cepillos duros

Lavar siempre con agua muy caliente

Meter la camisa en la secadora sin comprobar el cuell

¿Por qué funciona? La espuma de afeitar está formulada para descomponer grasa orgánica respetando la piel, lo que la convierte en un aliado perfecto para tejidos delicados como el algodón o el popelín. A diferencia de otros remedios caseros más agresivos, no debilita las fibras ni deja cercos.

Este método resulta especialmente útil para camisas de uso frecuente y permite alargar su vida útil, evitando que acaben relegadas al fondo del armario pese a estar en buen estado general. Un truco sencillo, barato y eficaz que demuestra que, en la limpieza de la ropa, a veces la solución está en el lugar más inesperado: el cuarto de baño.