El objeto personal lleno de bacterias que probablemente más utilizas al día y que jamás limpias

Se tocan decenas de veces al día. Pasan de manos a bolsillos, mostradores y cajones, y guardan en su interior billetes y monedas que circulan constantemente. Estamos hablando de las carteras y monederos, uno de los objetos personales que menos se limpian pese a estar en contacto directo con algunas de las superficies más contaminadas del día a día.

Diversos estudios sobre higiene cotidiana advierten de que las monedas pueden albergar miles de bacterias, ya que pasan por innumerables manos y entornos. Aun así, estos objetos acaban guardándose en carteras que rara vez se desinfectan y que, con el tiempo, acumulan suciedad, restos orgánicos y microorganismos invisibles.

El problema no es solo el dinero. La cartera suele apoyarse en mesas, barras, baños o asientos, y se manipula antes y después de comer, sin que exista el hábito de limpiarla como sí ocurre con el móvil o las llaves. En especial, los monederos de tela o cuero poroso pueden convertirse en un pequeño reservorio de gérmenes.

Qué hacer entonces

La recomendación es sencilla: vaciar la cartera de forma periódica, sacudirla, pasar un paño ligeramente humedecido con jabón neutro o desinfectante suave —según el material— y dejarla secar completamente antes de volver a usarla. Un gesto rápido que ayuda a mejorar la higiene diaria y que rompe con una de las rutinas más olvidadas del cuidado personal.