El mejor truco para eliminar manchas de sangre de la ropa.

Los trucos de limpieza habitualmente contemplan eliminar manchas habituales, como las de comida, maquillaje, pura suciedad o el color amarillento que sale en las axilas con el uso, pero la ropa también se puede manchar de sangre. Si te sucede esto, esta es la técnica de limpieza que debes realizar.

Coloca la prenda manchada, o solo la zona manchada, sobre un balde. Pon un cubito de hielo sobre la sangre y acto seguido vierte agua fría hasta sumergir la zona afectada. Deja que el hielo se descongele por completo y remueve el agua hasta que desaparezca la mancha.

Lo que debes saber es que lo mejor para eliminar manchas de sangre es aplicar agua muy fría. Si se trata de mucha sangre, mete hielo en un barreño con agua y sumerge la ropa al completo en lugar de solo la zona afectada.

Si la sangre está seca o muy incrustada, a lo mejor es necesario que frotes hasta eliminar la mancha. Si aún queda algún resto, añade bicarbonato y agua oxigenada a la mancha de sangre, deja actuar durante 30 minutos y programa un ciclo habitual en la lavadora. Recuerda que siempre que utilices agua oxigenada debes evitar exponer la prenda al sol.

Si la mancha de sangre está en un sofá o en la alfombra, agrega bicarbonato y agua oxigenada, deja actuar y después cepilla hasta eliminar la mancha. Por último, aspira hasta retirar todos los restos.

Eliminar las manchas sin esfuerzo

Si en tu casa la ropa sucia que se vierte a los cestos está muy sucia, lo primero que debes hacer es comprar bolsas para el lavado para que cuando laves la prenda en la lavadora no le salgan bolas. Introduce solo esa prenda tan sucia en el tambor y añade una cápsula concentrada de detergente y un cazo de oxígeno activo, y programa un ciclo largo para manchas difíciles, que hace un prelavado imprescindible para que la ropa salga como nueva.

Para mejorar la eficacia de los lavados en la lavadora, corta una esponja en trozos y mételos en el tambor junto con la ropa sucia. Después, añade una cucharada de sal al compartimento del detergente y programa un ciclo de agua fría. La esponja ayuda a generar espacios durante el lavado para que las prendas se froten mejor entre ellas.

Por último, si hay manchas difíciles, antes deberás aplicar un tratamiento a base de 500 ml de agua templada, un cacito de oxígeno activo y unas gotas de jabón lavaplatos en un pulverizador. Rocía las manchas y deja actuar 30 minutos. Para terminar, lava la ropa en un ciclo normal de la lavadora.