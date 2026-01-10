Para la mejor limpieza de tus gafas de ver solo necesitas esto: agua

Las gafas se tocan, se apoyan y se ensucian constantemente. Sin embargo, muchos usuarios siguen limpiándolas con camisetas, servilletas o productos inadecuados que, con el tiempo, dañan las lentes. Los ópticos recuerdan que no hace falta ningún limpiador especial para dejarlas impecables: basta con lo que ya tenemos en casa.

El método más recomendado empieza por lavarse bien las manos. Después, se colocan las gafas bajo un chorro suave de agua templada, suficiente para arrastrar polvo y partículas que podrían rayar la lente al frotar. A continuación, se frotan suavemente las lentes y la montura solo con la yema de los dedos, sin usar jabones ni químicos.

Una vez aclaradas, el paso clave es el secado. Lo ideal es sacudir ligeramente las gafas y dejarlas secar al aire o secarlas con un paño de algodón limpio, presionando sin arrastrar. Evitar papel de cocina, pañuelos o ropa es fundamental, ya que contienen fibras que pueden provocar microarañazos.

Apto para cristales antirreflejos

Este sistema, sencillo y eficaz, permite limpiar las gafas a diario sin dañar tratamientos antirreflejo ni endurecidos, y sin necesidad de productos específicos. Un pequeño gesto que mejora la visión y alarga la vida útil de las lentes.

Cosas que pueden rayar o estropear los cristales de las gafas Papel de cocina y servilletas

Contienen fibras duras y partículas abrasivas.

Pañuelos de papel

Aunque parecen suaves, rayan con el uso continuado.

Camisetas y ropa

Arrastran polvo y arena microscópica.

Toallas

Su textura es demasiado áspera para las lentes.

Limpiacristales domésticos

Dañan los tratamientos antirreflejo y endurecidos.

Alcohol fuerte o desinfectantes

Atacan los recubrimientos de las lentes.

Agua caliente

Puede deformar tratamientos y monturas.

Arena y polvo fino

Rayones inmediatos al frotar en seco.

Bolsos y mochilas sin funda

El roce con llaves u otros objetos las estrop

Y es que, a veces, la mejor limpieza es la más simple.