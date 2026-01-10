Para la mejor limpieza de tus gafas de ver solo necesitas esto: agua
A veces el mejor método es el más simple
Las gafas se tocan, se apoyan y se ensucian constantemente. Sin embargo, muchos usuarios siguen limpiándolas con camisetas, servilletas o productos inadecuados que, con el tiempo, dañan las lentes. Los ópticos recuerdan que no hace falta ningún limpiador especial para dejarlas impecables: basta con lo que ya tenemos en casa.
El método más recomendado empieza por lavarse bien las manos. Después, se colocan las gafas bajo un chorro suave de agua templada, suficiente para arrastrar polvo y partículas que podrían rayar la lente al frotar. A continuación, se frotan suavemente las lentes y la montura solo con la yema de los dedos, sin usar jabones ni químicos.
Una vez aclaradas, el paso clave es el secado. Lo ideal es sacudir ligeramente las gafas y dejarlas secar al aire o secarlas con un paño de algodón limpio, presionando sin arrastrar. Evitar papel de cocina, pañuelos o ropa es fundamental, ya que contienen fibras que pueden provocar microarañazos.
Apto para cristales antirreflejos
Este sistema, sencillo y eficaz, permite limpiar las gafas a diario sin dañar tratamientos antirreflejo ni endurecidos, y sin necesidad de productos específicos. Un pequeño gesto que mejora la visión y alarga la vida útil de las lentes.
Cosas que pueden rayar o estropear los cristales de las gafas
- Papel de cocina y servilletas
- Contienen fibras duras y partículas abrasivas.
- Pañuelos de papel
- Aunque parecen suaves, rayan con el uso continuado.
- Camisetas y ropa
- Arrastran polvo y arena microscópica.
- Toallas
- Su textura es demasiado áspera para las lentes.
- Limpiacristales domésticos
- Dañan los tratamientos antirreflejo y endurecidos.
- Alcohol fuerte o desinfectantes
- Atacan los recubrimientos de las lentes.
- Agua caliente
- Puede deformar tratamientos y monturas.
- Arena y polvo fino
- Rayones inmediatos al frotar en seco.
- Bolsos y mochilas sin funda
- El roce con llaves u otros objetos las estrop
Y es que, a veces, la mejor limpieza es la más simple.
