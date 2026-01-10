Adiós al olor a fritanga: el truco definitivo para eliminar el mal olor de la ropa.

¿Has ido a un bar y sales con olor a fritanga? ¿Has estado al lado de un fumador y no soportas el olor? Pues apunta esta fórmula de limpieza, que elimina los malos olores sin enmascararlos.

Agrega 350 ml de agua en un recipiente, añade una cucharada de bicarbonato y disuelve 150 ml de agua de colonia con base de alcohol. Pasa la mezcla a un pulverizador y ya estará lista para usar.

Además de los casos anteriores, puedes utilizar este quitaolores en el interior de los armarios, sobre las cortinas, los sofás y la cama. De esta forma, toda la casa tendrá un olor agradable y homogéneo.

El bicarbonato consigue que la ropa no solo quede aromatizada, sino también la eliminación completa del olor. Recuerda que debes agitar la mezcla antes de cada uso para que sus ingredientes queden bien ligados. Pruébalo en cualquier textil menos en la seda, ya que es muy delicada y podría dañarse.

Si quieres elaborar tu propia mezcla, sustituye el agua de colonia por 75 ml de agua y 75 ml de alcohol, y añade unas gotas de tu aceite esencial favorito. De esta forma la casa olerá a la esencia que elijas cada vez. Puede ser de canela, vainilla, lavanda...

Malos olores en la ropa de deporte

Las fibras de la ropa deportiva son muy ligeras para favorecer la comodidad a la hora de hacer ejercicio, pero son tejidos sintéticos con facilidad para absorber malos olores. Por suerte, hay remedios caseros para realizar un tratamiento efectivo para hacer que la ropa de deporte vuelva a oler bien.

Para empezar, debes humedecer un poco la zona afectada, que suele ser la de las axilas, y cúbrela con bicarbonato. Deja secar la prenda antes de meterla a la lavadora y programa un ciclo para prendas sintéticas. Al término del mismo, notarás cómo el mal olor habrá desaparecido por completo.