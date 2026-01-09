El truco de limpieza con la Coca-Cola que no conocías

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

V. R.

En la eterna batalla contra las ollas con restos quemados, existe un truco casero y viral que vuelve a ganar protagonismo en las cocinas y las redes sociales.

Lejos de ser un mito, muchos usuarios aseguran que este combo ayuda a despegar la suciedad más rebelde sin frotar durante horas.

El trío milagroso

El secreto está en la unión entre la coca-cola, bicarbonano y detergente.

La Coca-Cola y su acidez ayudan a ablandar los restos quemados; el bicarbonato aporta un suave poder abrasivo que no daña el metal, y el detergente rompe la grasa acumulada.

La suma de cada uno de ellos resulta en una limpieza más rápida y con productos que casi todo el mundo tiene en casa.

El método es sencillo: se trata de mezclar los tres productos en un recipiente, primero un poco de refresco, luego se añade una cucharada del bicarbonato y por último unas gotas de detergente.

Después, basta con usar la mezcla y lavar tu olla con una esponja para ver cómo el quemado se desprende con mayor facilidad.

Este truco es ideal para ollas de acero o aluminio, pero conviene evitarlo en superficies delicadas y, sobre todo, no mezclar nunca estos productos con lejía.

Un gesto simple que puede devolverle la vida a tus ollas… y ahorrarte más de un disgusto en la cocina.

