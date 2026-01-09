El truco definitivo para conseguir más luz y amplitud en el salón sin cambiar un solo mueble
Un toque minimalista que no afecta a la iluminación
La distribución en un hogar y la decoración del mismo son dos de los aspectos más importantes para conseguir una casa acorde a nuestros gustos y que nos haga sentir cómodos y en una atmósfera agradable para la vida del día a día.
El desorden, el ruido visual y la ausencia de luz son algunos de los aspectos más críticos a combatir cuando se trata de mejorar la estética de una casa. Por banal que parezca, puede contribuir a generar una mayor paz mental.
Cada uno puede decidir cómo le gusta decorar su hogar, si optar por un estilo sencillo o minimalista, o por el contrario, decorar cada rincón para aportar más personalidad a la vivienda. Para gustos los colores, pero este truco que os traemos hoy os ayudará a conseguir más luz y amplitud en el salón sin tener que cambiar la iluminación ni el mobiliario.
Adiós puertas
En España, tradicionalmente las casas tendían a tener largos pasillos con muchas puertas. Una forma de conseguir intimidad y eficiencia energética, pero de esta forma se resta mucha luz y amplitud al hogar.
Por eso, una influencer ha optado por deshacerse de las puertas de su salón. Si no las utilizas, es una forma de facilitar el acceso, eliminar una barrera y aportar una sensación de mayor amplitud. El resultado es un salón más luminoso y accesible.
Para el proceso, ha lijado el marco y utilizado imprimación universal y esmalte de agua. Si no tienes un hogar ruidoso es una opción muy recomendable para restar peso visual. Algo que también se puede conseguir con una puerta de vidrio con perfiles finos, una opción más costosa pero igualmente útil.
