Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catástrofe de Ribadelago: 67 añosRefuerzo económico para el Campus ViriatoOleada de robos en BenaventeFermoselle y su consultorio médico, como en Fuenteovejuna
instagramlinkedin

Como limpiar tu ropa y botas de esquiar para que estén siempre como nuevas y sin olores

Olvídate de la lavadora y del secado sobre un radiador, haz esto

Esquiar con niños, una de la opciones en el puente de diciembre.

Esquiar con niños, una de la opciones en el puente de diciembre.

Abril Oliva

Tras un día de nieve, las botas y la ropa técnica suelen volver a casa cubiertas de sal, barro y humedad. Muchos recurren directamente a la lavadora o al radiador, pero expertos en mantenimiento de material de montaña advierten de que estos gestos pueden acortar la vida útil de las prendas. Frente a ello, existe un método sencillo y poco conocido que funciona mejor de lo que parece.

La clave está en limpiar con agua fría y jabón neutro, pero usando una esponja natural o un cepillo de uñas, en lugar de estropajos o detergentes agresivos. En el caso de las botas, se recomienda retirar primero los cordones y plantillas y frotar el exterior con una mezcla suave de agua fría y una gota de jabón, insistiendo en costuras y suelas. Este gesto elimina la sal y el barro sin dañar los materiales impermeables.

Da la vuelta a la ropa

Para la ropa de nieve —chaquetas y pantalones técnicos— el truco curioso es dar la vuelta a la prenda antes de limpiarla y aplicar la misma mezcla con una esponja ligeramente humedecida, centrándose solo en las zonas más sucias. De esta forma se evita un lavado completo y se protege la membrana impermeable, que se deteriora con detergentes y centrifugados intensos.

Otro paso clave, y uno de los más ignorados, es el secado. Nunca deben colocarse botas ni prendas técnicas sobre radiadores o estufas. Lo correcto es rellenar las botas con papel de periódico y dejar secar todo a temperatura ambiente, permitiendo que la humedad salga de forma gradual sin deformar el calzado ni endurecer los tejidos.

Noticias relacionadas y más

Este método no solo limpia, sino que mantiene la impermeabilidad y transpirabilidad, algo fundamental en ropa diseñada para condiciones extremas. Un truco simple, barato y eficaz que demuestra que, en la nieve, cuidar el material es tan importante como abrigarse bien.

TEMAS

Tracking Pixel Contents