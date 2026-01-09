Como limpiar tu ropa y botas de esquiar para que estén siempre como nuevas y sin olores
Olvídate de la lavadora y del secado sobre un radiador, haz esto
Tras un día de nieve, las botas y la ropa técnica suelen volver a casa cubiertas de sal, barro y humedad. Muchos recurren directamente a la lavadora o al radiador, pero expertos en mantenimiento de material de montaña advierten de que estos gestos pueden acortar la vida útil de las prendas. Frente a ello, existe un método sencillo y poco conocido que funciona mejor de lo que parece.
La clave está en limpiar con agua fría y jabón neutro, pero usando una esponja natural o un cepillo de uñas, en lugar de estropajos o detergentes agresivos. En el caso de las botas, se recomienda retirar primero los cordones y plantillas y frotar el exterior con una mezcla suave de agua fría y una gota de jabón, insistiendo en costuras y suelas. Este gesto elimina la sal y el barro sin dañar los materiales impermeables.
Da la vuelta a la ropa
Para la ropa de nieve —chaquetas y pantalones técnicos— el truco curioso es dar la vuelta a la prenda antes de limpiarla y aplicar la misma mezcla con una esponja ligeramente humedecida, centrándose solo en las zonas más sucias. De esta forma se evita un lavado completo y se protege la membrana impermeable, que se deteriora con detergentes y centrifugados intensos.
Otro paso clave, y uno de los más ignorados, es el secado. Nunca deben colocarse botas ni prendas técnicas sobre radiadores o estufas. Lo correcto es rellenar las botas con papel de periódico y dejar secar todo a temperatura ambiente, permitiendo que la humedad salga de forma gradual sin deformar el calzado ni endurecer los tejidos.
Este método no solo limpia, sino que mantiene la impermeabilidad y transpirabilidad, algo fundamental en ropa diseñada para condiciones extremas. Un truco simple, barato y eficaz que demuestra que, en la nieve, cuidar el material es tan importante como abrigarse bien.
- Sanabria y toda Zamora lloran por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez
- Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
- El boom del Alfoz de Zamora: 'Hay familias de alquiler en Zamora que quieren venirse a Moraleja del Vino
- El pueblecito de Zamora que pide cobertura de telefonía móvil 'para vivir con dignidad y evitar tragedias
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Dos días de luto en Puebla de Sanabria por el fallecimiento del político Manuel Santiago
- La IX Concentración Provincial de Águedas de Zamora ya tiene localidad anfitriona
- Ni la faraónica 'La Misión' ni la local 'Renovation Experience': esta fue la noche más cara de San Pedro 2025