Como limpiar tu ropa y botas de esquiar para que estén siempre como nuevas y sin olores

Tras un día de nieve, las botas y la ropa técnica suelen volver a casa cubiertas de sal, barro y humedad. Muchos recurren directamente a la lavadora o al radiador, pero expertos en mantenimiento de material de montaña advierten de que estos gestos pueden acortar la vida útil de las prendas. Frente a ello, existe un método sencillo y poco conocido que funciona mejor de lo que parece.

La clave está en limpiar con agua fría y jabón neutro, pero usando una esponja natural o un cepillo de uñas, en lugar de estropajos o detergentes agresivos. En el caso de las botas, se recomienda retirar primero los cordones y plantillas y frotar el exterior con una mezcla suave de agua fría y una gota de jabón, insistiendo en costuras y suelas. Este gesto elimina la sal y el barro sin dañar los materiales impermeables.

Da la vuelta a la ropa

Para la ropa de nieve —chaquetas y pantalones técnicos— el truco curioso es dar la vuelta a la prenda antes de limpiarla y aplicar la misma mezcla con una esponja ligeramente humedecida, centrándose solo en las zonas más sucias. De esta forma se evita un lavado completo y se protege la membrana impermeable, que se deteriora con detergentes y centrifugados intensos.

Otro paso clave, y uno de los más ignorados, es el secado. Nunca deben colocarse botas ni prendas técnicas sobre radiadores o estufas. Lo correcto es rellenar las botas con papel de periódico y dejar secar todo a temperatura ambiente, permitiendo que la humedad salga de forma gradual sin deformar el calzado ni endurecer los tejidos.

Este método no solo limpia, sino que mantiene la impermeabilidad y transpirabilidad, algo fundamental en ropa diseñada para condiciones extremas. Un truco simple, barato y eficaz que demuestra que, en la nieve, cuidar el material es tan importante como abrigarse bien.