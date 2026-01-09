El error que muchos cometen al limpiar sus joyas, sean del valor que sean
Con los cuidados adecuadas, tus piezas más preciosas pueden mantenerse en buen estado durante mucho más tiempo
Anillos que se oscurecen, collares que pierden brillo o pendientes que manchan la piel son problemas habituales en las joyas que no son de oro o plata, pero eso no significa que no tengan solución. Al contrario: con los cuidados adecuados, estas piezas pueden mantenerse en buen estado durante mucho más tiempo.
El principal error es tratarlas como joyas buenas. Los expertos recomiendan evitar productos agresivos como alcohol, vinagre, bicarbonato o limpiadores específicos para metales nobles, ya que pueden levantar el baño, dañar el esmalte o acelerar la oxidación. En su lugar, la limpieza debe ser suave y rápida.
Paño húmedo
El método más seguro consiste en usar un paño ligeramente humedecido con agua tibia y una gota de jabón neutro, pasando sin frotar por la superficie. Después, es clave secar bien la pieza, ya que la humedad es el mayor enemigo de la bisutería. Para zonas pequeñas, un bastoncillo de algodón funciona mejor que un cepillo.
Otro truco poco conocido es no guardarlas nunca sucias. El sudor, el perfume o la crema corporal aceleran el deterioro. Limpiarlas justo después de usarlas y guardarlas en bolsas individuales o envueltas en papel ayuda a conservarlas durante más tiempo.
Si es plata, ten en cuenta esto...
- Evita pasta de dientes, lejía o productos abrasivos.
- No utilices estos métodos en joyas con perlas, ópalos, turquesas u otras piedras porosas.
- Seca siempre bien la plata para evitar nuevas oxidaciones.
