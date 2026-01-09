Blanca García-Orea, nutricionista: "un chupito antes de comer para evitar la inflamación y el estreñimiento"

Las redes sociales (especialmente Tik Tok e Instagram) se han llenado en los últimos meses de decenas de expertos que aconsejan grandes remedios contra los dolores de estómago.

Hay quién dice que por el nuevo estilo de vida o por el estrés o bien sea por enfermedades de nueva aparición como el SIBO, pero hay cientos de personas que se encuentran mal cuando hacen la digestión.

El problema, como siempre en internet, es que debemos ser conscientes de los profesionales a los que seguimos y de la base científica que tienen sus consejos porque si no eso podría perjudicarnos a la hora de tomar decisión que puedan poner en peligro nuestra salud y la de nuestra familia.

En este sentido proliferan los perfiles en redes sociales que ofrecen milagros y a los que no hay que hacer demasiado caso.

Sin embargo, otras personas que son nutricionistas con experiencia y titulación congregan a miles de fans y dan buenos consejos como la nutricionista Blanca García-Orea que dan buenos y útiles consejos en sus redes sociales.

En este sentido una de las soluciones para la digestión, la saciedad y el estreñimiento es el "chupito" que toma la nutricionista, pero que, ojo, no hay que tomar en todos los casos.

Ella misma asegura que hay momentos en los que hay que evitarlo:

Gastritis eosinofílica

Úlceras gástricas

Reflujo severo (en este caso apunta a que "notarás que quema mucho la garganta porque hay afectación de la mucosa, si te pasa no lo vuelvas a tomar".

Blanca García-Orea es una de las nutricionistas más seguidas del país y que a lo largo de todo el año da consejos en sus redes sociales.