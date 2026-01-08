Trucos que no sabías y que necesitas en tu día a día

El hogar es ese lugar donde todo empieza… y también donde más empleamos nuestra energía, no sólo en mantenerla limpia y ordenada, sino en todo lo que engloba una casa, desde la ropa, el menaje o los electrodomésticos.

Puedes transformar tu rutina diaria, sin complicarte la vida y de forma eficaz con estos sencillos trucos perfectos para el día a día.

La influencer del hogar, Eva Ruiz, ha compartido en su perfil de una conocida red social, un post sobre varios consejos que te van a solucionar fácilmente esos pequeños problemas que pueden aparecer de forma inesperada.

Olvídate de las manchas de pintalabios

Las marcas de pintalabios son una de las manchas más difíciles, hasta hoy.

Solo necesitas tener una botella de alcohol de 96º a mano y verás como desparecen. Simplemente tienes que colocar un paño limpio debajo de la prenda, mojar un algodón y limpiar la zona de fuera hacia dentro dando unos toques suaves.

Después tendrás que frotar la zona con un cepillo con una mezcla de agua y detergente, pon la prenda en la lavadora y voilà, adiós a la mancha.

¿Afilar cuchillos con una taza?

Sí, no es una locura. Cuántas veces hemos dejado de usar algún cuchillo porque había perdido el filo y se ha quedado abandonado en el fondo del cajón.

Coge una taza de loza que tengas por casa y pasa la hoja del cuchillo por la base varias veces. Verás como tu cuchillo vuelve a estar afilado sin el mayor esfuerzo.

¿Adiós a los roces en el ante?

La utilidad que le puedes dar a las gomas de borrar y que no sabías.

Prueba a frotar una mancha en el ante de las zapatillas, abrigos o cualquier prendra de este tejido y verás como la marca del roce desaparece al momento.

Siempre hay formas ingeniosas de facilitarnos el día a día.

Se trata de encontrar soluciones simples que hagan la vida en casa un poco más práctica.