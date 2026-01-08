El truco viral para eliminar las manchas de lejía al instante

Las manchas de lejía son uno de los accidentes domésticos más comunes y, a la vez, más difíciles de solucionar. En muchas ocasiones deja marcas claras e irreversibles en la ropa que que pueden arruinar la prenda en segundos.

Pero, no todo está perdido, los consejos para el hogar de Begoña Pérez, La Ordenatriz en Instagram, que está triunfando en las redes sociales , te ayudarán con este problema.

Un limón y un tomate, los mejores aliados

Aunque parezca mentira, existen trucos totalmente desconocidos que nos ayudan a solucionar esos pequeños problemas del día a día.

Esta fórmula secreta hay que aplicarla, sobre la mancha, en las primeras 24 horas si queremos recuperar nuestra prendas decoloradas por la lejía.

Pon a cocer en una olla un limón y un tomate durante 15 minutos, a fuego normal. Con este método extraeremos el ácido cítrico del limón y el licopeno del tomate, que son los componentes que nos ayudarán a recuperar el tinte original de la prenda.

Después, retira el limón y el tomate y añade al agua una cucharada grande de sal y dos pequeñas de polvo de ácido cítrico.

Cuando la mezcla se enfríe, solo tienes que sumergir la prenda durante 8 horas y verás los resultados al instante.

Gracias a este método podrás decir adiós a las molestas manchas de lejía en un abrir y cerrar de ojos, sin apenas esfuerzo y de la forma más económica posible.