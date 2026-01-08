¿Preocupado por el óxido? Dile adiós con este truco

El óxido es uno de los enemigos más persistentes del hogar. En muchas ocasiones parece sin avisar, se incrusta en los metales y otras superficies.

Eliminarlo puede convertirse en una tarea larga y frustrante, pero existe un truco viral que está demostrando que combatirlo no tiene por qué ser tan complicado.

La piedra blanca, la mejor compañera

Este producto de origen natural, se está convirtiendo en el "as" de la limpieza por sus multiplices capacidades.

Está compuesto por arcilla blanca, agua y glicerina y estos componentes permiten eliminar el óxido en casi cualquier superficie, ya sea metal, PVC o suelos de diferentes materiales.

También se puede usar para eliminar la cal o la grasa que se puede acumular en otras superficies.

Lo normal es usar la esponja que trae el recipiente, pero los tipos de esponja aunque no lo creas influyen mucho dependiendo de la superficie que queramos limpiar.

Por ejemplo, en el caso del óxido, ya sea para limpiarlo en otro metal o en el exterior, la mejor opción son los estropajos metálicos, el “nanas” de toda la vida.

Gracias a este truco, lo que parecía una mancha imposible se convierte en un problema con solución al alcance de cualquiera.