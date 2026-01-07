El truco para recuperar una sartén que se pega: haz esto antes de tirarla

¿Se te pega la comida en la sartén? La sartén es uno de los utensilios a los que damos más usos en la cocina, y con el tiempo es normal que se desgasten y pierdan su capacidad antiadherente. Pero si quieres poner remedio a este problema y prolongar su vida útil solo necesitas sal gorda y agua.

Pero hay algo que debes tener en cuenta antes de aplicar este método de conservación. Observa si el teflón de la sartén se está desprendiendo. Si es así, no te quedará otra que deshacerte de ella, ya que podría ser perjudicial para el organismo. En estos casos, mejor curarse en salud y comprar una sartén nueva.

Para realizar este truco, cubre la sartén con sal, caliéntala a fuego fuerte y dale varias vueltas. A continuación, añade agua y hierve durante dos minutos mientras sigues dándole vueltas. Una vez se haya enfriado, vacía el agua en la pila y pasa un papel de cocina por la sartén.

Con esta sencilla técnica podrás volver a utilizar esa sartén que ya dabas por desahuciada, prolongando durante mucho más tiempo su vida útil y evitando gastar dinero en una nueva sartén. ¿Conocías este truco?

Limpiar la base de la sartén

Existen varios métodos para limpiar la base de la sartén. Con el tiempo, verás que se va poniendo negra, pero puedes utilizar cualquiera de estar alternativas para recuperar su estado original.

La técnica más sostenible consiste en usar bicarbonato y vinagre de limpieza. Dale la vuelta a la sartén, vierte bicarbonato por toda la base y agrega vinagre de limpieza. Deja actuar ocho horas y, cuando haya pasado el tiempo, frota con un estropajo para eliminar la suciedad.

El jabón potásico Beltrán también resulta muy efectivo y además es respetuoso con el medio ambiente. Impregna la base con este jabón, deja actuar media hora y frota con el estropajo. El resultado es muy parecido al del método anterior.

Por último, puedes optar por un producto de limpieza para chimeneas. Es menos sostenible, pero igualmente eficaz que el bicarbonato con vinagre y el jabón potásico. Para limpiar la base de la sartén, rocíala con un poco de producto, deja actuar dos minutos y frota con el estropajo.