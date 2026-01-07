Cómo recuperarse de los excesos navideños y volver a la normalidad
Hay que empezar con rutinas diarias en el descanso o las comidas
V. R.
Después de semanas de celebraciones, comidas copiosas y horarios desordenados, el mes enero llega con un objetivo claro: recuperar la rutina.
La clave para "desintoxicarse" tras estos excesos está en mantener pequeños hábitos y rutinas fáciles durante un periodo de tiempo.
Tener un “reset digestivo”
El "reset digestivo" consiste en dar prioridad a alimentos frescos, reducir los ultraprocesados y fritos y volver a los horarios habituales de comida.
Opciones como caldos depurativos y cremas de verduras son comidas ligeras para los primeros días de vuelta a la normalidad.
Los nutricionistas insisten en que no se trata de pasar hambre, sino de equilibrar tras los excesos: frutas, verduras, proteínas y cereales integrales tienen que volver a ser los protagonistas.
Tips para dormir
En cuanto al descanso, otro de los consejos virales más repetidos es reajustar el sueño poco a poco.
Acostarse 15 o 20 minutos antes cada noche y reducir el uso del móvil antes de dormir ayuda a combatir el cansancio acumulado tras las largas veladas navideñas.
El movimiento también juega un papel clave. Frente a la avalancha de inscripciones en el gimnasio que luego quedan en nada, hay que volver a moverse de forma progresiva.
Salir a caminar a diario, hacer estiramientos o practicar actividades suaves como yoga o pilates son suficientes para empezar.
El mensaje final es no castigarse. La Navidad está para disfrutarla y la vuelta a la rutina no necesita soluciones drásticas.
La constancia y unos hábitos sencillos son el mejor truco para dejar atrás los excesos y empezar el año con buen pie.
