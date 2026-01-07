Cómo mantener los peluches limpios y suaves durante más tiempo

Después de la noche más mágica del año, muchas casas amanecen llenas de regalos… y de nuevos peluches.

Todo tipo de animales y personajes de películas de dibujos animados se convierten rápidamente en compañeros inseparables de juegos y abrazos, pero también acumulan polvo y suciedad con facilidad.

Por eso, saber cómo limpiarlos correctamente es clave para mantenerlos suaves, limpios y en perfecto estado durante más tiempo.

¿Cada cuánto hay que lavarlos?

Es recomendable lavarlos una vez a la semana si son de apego diario. El primer consejo es revisar la etiqueta del peluche antes de lavarlo.

Si permite lavadora, lo ideal es utilizar un programa corto y delicado, con agua fría y detergente suave. Un truco viral es introducir el peluche en una bolsa de lavado o funda de almohada, lo que ayuda a proteger las costuras, los ojos y las orejas.

Para los peluches más delicados o antiguos, la limpieza a mano sigue siendo la opción más segura.

Basta con lavar el peluche con agua tibia y jabón neutro de forma suave y sin retorcer. El bicarbonato es un gran aliado para eliminar olores.

El secado es uno de los pasos más importantes para que no pierdan su forma. Nunca hay que usar secadora, ya que el calor puede deformarlos.

Lo mejor es dejarlos secar al aire, colocándolos sobre una toalla y dándoles forma con las manos antes de que se sequen por completo.

Para devolverles suavidad, un cepillado suave una vez secos es un truco sencillo y eficaz.

Con estos tips básicos, los regalos de Reyes podrán seguir acompañando juegos y sueños durante todo el año, tan limpios y esponjosos como el primer día.