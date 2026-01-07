Cómo guardar los trajes de los Reyes Magos para la próxima Navidad

Aunque la Navidad ya ha quedado atrás, los disfraces de Melchor, Gaspar y Baltasar aún tienen mucho recorrido por delante y es fundamental guardarlos y limpiarlos correctamente tras la Cabalgata.

Para que el próximo año vuelvan a repartir ilusión en los hogares sin manchas, olores ni desperfectos hay que seguir una serie de pasos y consejos para que luzcan como nuevos la próxima Navidad.

Antes de guardarlos

El primer paso es inspeccionar cada prenda con calma y actuar según las indicaciones de la etiqueta de la prenda o del tejido y su composición.

Las capas y túnicas suelen acumular restos de maquillaje, sudor o incluso cera de las velas y antorchas, si las hubiera, durante el recorrido de las carrozas.

Un truco sencillo para actuar sobre las manchas de maquillaje, sobre todo si es de textura grasa, es aplicar un poco de bicarbonato o talco, dejándolo actuar unos minutos antes del lavado.

Para el lavado

Acudir a una tintorería profesional para tejidos delicados como el terciopelo o prendas con bordados es lo más seguro.

Sin embargo, si la etiqueta lo permite, algunas túnicas pueden lavarse a mano con agua fría y jabón neutro. Para evitar que los colores pierdan su intensidad, un consejo útil es añadir un chorrito de vinagre blanco al aclarado, que ayuda a fijar los tintes.

¿Y los complementos?

Las barbas y pelucas también necesitan una atención especial.

Para mantenerlas suaves, se recomienda peinarlas en seco con un peine de púas anchas y lavarlas después con un champú suave o incluso champú infantil.

Un pequeño truco extra es aplicar una gota de suavizante mezclado con agua para devolverles la flexibilidad. Siempre deben secarse al aire, nunca con calor.

Almacenamiento

Antes de guardar los disfraces, es importante asegurarse de que estén completamente secos.

La humedad es el peor enemigo de estos trajes, ya que provoca malos olores y moho. Para prevenir se pueden colocar dentro de las fundas bolsas antihumedad, arroz crudo o jabón neutro, que además dejarán un aroma agradable.

El almacenamiento ideal es en un lugar seco, oscuro y bien ventilado, utilizando fundas de tela en lugar de plástico para que los tejidos respiren.

Las coronas y accesorios rígidos pueden envolverse en papel de seda para evitar roces y deformaciones.

Con estos sencillos trucos de limpieza y conservación, los trajes de Sus Majestades de Oriente estarán listos para brillar de nuevo la próxima Navidad, ahorrando tiempo, dinero y más de un contratiempo de última hora.