Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches.

Desde el 1 de enero hay varios cambios importantes en cuanto a la conducción se refiere. El más comentado es, sin duda, la llegada de la baliza V-16 , que es obligatoria desde Año Nuevo. Este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Pero otro cambio, quizá más anecdótico, será el de las matrículas de los coches. Es muy típico que los conductores se vayan fijando en ellas mientras van al volante, ya que dicen más cosas de un coche de lo que pueda parecer. De hecho, las letras de una matrícula te permiten saber lo nuevo o no que es el coche. Además, las matrículas más antiguas también permiten saber la procedencia, ya que antes se incluían las letras de la provincia donde fue matriculado, como por ejemplo la letra M de Madrid o AB para Albacete En España existen una serie de matrículas que están prohibidas o tienen restricciones para evitar confusiones y ofensas. Por ejemplo, están prohibidas las combinaciones de letras que puedan formar palabras malsonantes y aquellas letras que sean fácilmente confundibles con otros números o letras. Así pues, las combinaciones como “PUT”, “CUL” o “KAK” y similares están excluidas. También hay algunas letras restringidas como la ‘Ñ’ o la ‘Q’ porque se pueden confundir muy fácilmente con las letras N y O, respectivamente. El primer coche que se matriculó en España fue hace ya más de 124 años, más concretamente en el año 1900 y en las Islas Baleares, según la DGT. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y más de un siglo después, a viernes 14 de junio, el último coche de España incluye ya las letras MSD. No obstante, son datos que se actualizan a diario, ya que la compra de coches se hace todos los días. El hecho de excluir las vocales responde a la intención de la DGT de evitar combinaciones malsonantes o acrósticos como ETA, FBI , ANO o PIS, entre otros muchos. Asimismo, de esta manera, se evitan combinaciones que dan lugar a nombres propios como EVA o ANA.

Este año ya se ha visto la llegada de la letra N, por lo que en 2026 y, siguiendo la progresión natural, los coches ya empezarán a lucir la letra P y Q.