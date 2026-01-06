El truco para que planchar sea una tarea mucho más sencilla

Planchar es una de las tareas más arduas del orden y la limpieza del hogar, ya que no hay manera de que una máquina haga esta labor por nosotros. Las hay que facilitan el trabajo, eso o llevarlas a la tintorería, pero nada nos libra de echar un buen rato repasando las prendas arrugadas. Así que aplica este consejo para planchar más rápido y que el resultado sea mucho más efectivo.

Vierte medio litro de agua en una cazuela y ponla al fuego. Añade una cucharada sopera de Maizena y remueve hasta que quede bien disuelta. Calienta el agua pero sin que llegue a hervir. Una vez la mezcla esté fría de nuevo, viértela en un pulverizador.

Rocía este apresto sobre la ropa para que sea más fácil plancharla, ya que dejará las fibras mucho más armadas que antes de aplicarlo. También facilita el planchado vertical. Pruébalo en tus camisas antes de rociarlas con el vapor de la plancha activado a la máxima potencia. Y no te preocupes, porque esta mezcla no mancha la ropa.

Echa muy poca cantidad de la mezcla hasta que te familiarices con el producto. Si empapas demasiado la ropa quedará muy rígida y no te quedará otro remedio que lavarla de nuevo.

No tires la mezcla una vez hayas terminado de planchar porque te durará varios meses. Lo único que necesitas hacer es agitarla antes de cada uso.

Trucos para limpiar la plancha

Si en alguna ocasión se te ha quemado la plancha, esto es lo que debes hacer para limpiarla. Primero, llena un cuarto del depósito con vinagre de limpieza y activa el vapor a máxima potencia. Pulsa el botón constantemente para limpiar el interior de la plancha.

Limpia la base rociándola directamente con la botella de vinagre de limpieza para que se desprenda el quemado. Remata lo que quede con una pastilla de paracetamol. Aplica este método con mucho cuidado, porque debes hacerlo con la plancha encendida.

Cuando hayas terminado verás que se forma una pasta, pero retírala con vinagre de limpieza en lugar de con una bayeta, ya que se quedará pegada. Por último, espera a que la plancha se enfríe y pasa una bayeta húmeda para terminar de limpiar la base.