Remedios caseros para combatir las chinches en el hogar

Nadie quiere ni oír hablar de tener chinches en casa, pero si se da la mala suerte de que aparecen, estos son los consejos que debes seguir para eliminarlas.

Lo primero es lavar toda la ropa de cama, incluidos los pijamas, como mínimo a 60 grados, y siempre que puedas mete toda la ropa en la secadora.

Las chinches suelen anidar en las costuras de los colchones y cabeceros. Aspira muy bien el colchón incidiendo en estas zonas.

Pulveriza todas las zonas afectadas con alcohol isopropílico. No se trata de alcohol de farmacia ni de limpieza. Lo puedes encontrar en droguerías, tiendas de bricolaje y también en internet. Puedes encontrarlo con otros nombres, como isopranol o propanol. Se usa habitualmete como desinfectante y también en limpieza.

Al cabo de una hora tocará volver a pasar la aspiradora. Y termina la tarea aplicando vapor con tu plancha a la máxima potencia posible. No te olvides de hacer el mismo proceso en el somier y debajo de la cama.

Otros de sus rincones favoritos son las grietas en suelos, muebles o rodapiés. Repite el mismo proceso mencionado más arriba en estas superficies. En la medida de lo posible repasa todas las grietas, incluyendo los enchufes. Puedes probar aplicando silicona fría o caliente, cinta de pintor...

Cuando termines con el aspirador, saca la bolsa inmediatamente y tírala a la basura. Saca la basura cuanto antes de casa.

La limpieza del colchón y otras zonas afectadas hay que hacerla tres veces a la semana como mínimo. Si ves que en dos semanas no hay mejoría, no queda otra que llamar a una empresa de fumigación.

Otros consejos que debes tener en cuenta son adquirir fundas antichinches para evitar nuevos nidos, no sacar muebles de la habitación para que no pasen a otras estancias de la casa, y no poner nunca la maleta encima de la cama si has venido de viaje.