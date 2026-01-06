Cómo limpiar la silicona amarillenta en baños y cocinas para que luzca blanca como el primer día.

¿A ti también te da sensación de sucio y viejo cuando ves silicona amarillenta en baños y cocinas? Hoy te traemos una solución para que puedas recuperarla sin necesidad de cambiarla. Solo vas a necesitar crema de agua oxigenada, cubrir con film transparente y esperar 48 horas. Más fácil imposible.

La crema de agua oxigenada es la misma que se usa para teñirse el pelo. La puedes comprar en tiendas de artículos de peluquería, y si no tienes ninguna a mano siempre puedes encontrarla por internet.

En este vídeo, La Ordenatriz usa la crema de agua oxigenada de 20 vol., pero si vas a comprar un bote, mejor la de 30 o la de 40, que son más efectivas. Recuerda que vale para blanquear casi todos los plásticos, como los que hay en las persianas, aires acondicionados, electrodomésticos...

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Si la silicona tiene moho, especialmente la de la ducha, coloca varios trapos viejos empapados en lejía en contacto directo con la silicona durante toda una noche, y limpia la mañana siguiente. Verás que queda como nueva.

Pero si la silicona está muy estropeada, no quedará otra que cambiarla. Hasta entonces, aprovecha al máximo este truco de limpieza para que dure en buen estado lo máximo posible.