Trucos para mantener el recibidor ordenado y que tu casa dé siempre una buena impresión al entrar

El recibidor es la primera estancia o rincón que se ve al entrar en casa. Por eso, debes mantenerlo siempre ordenado, para dar una imagen de organización y que la primera impresión de tu vivienda sea positiva.

Para que no se vea hecho un desastre, todo debe tener su lugar para ser guardado. Sírvete de cestas para guardar todos los accesorios al llegar a casa. Si tienes poco espacio es una excelente opción para mantener el orden.

Designa un lugar para guardar las llaves, así todos los miembros de la casa sabrán dónde encontrarlas. Olvídate de dejarlas sobre el aparador, ya que será más fácil que se piedan y generarán ruido visual.

Cuelga el abrigo nada más llegar a casa, así evitarás dejarlo en cualquier lugar. Ubícalo en un perchero si tienes uno o directamente en el armario donde guardes los abrigos. Además, así evitarás que atrape polvo.

Puedes organizar los zapatos en cajas apilables transparentes con puerta en el frontal. Así sabrás dónde están en todo momento y podrás acceder a ellos y guardarlos de un solo vistazo. Si no tienes mucho espacio, dedica estas cajas al calzado de temporada y guarda en cajas en los armarios los que no vayas a usar.

Para evitar los malos olores en los armarios, pon bicarbonato en un recipiente de plástico y agrega 20 gotas de tu aceite esencial preferido. Pon la tapa y realiza varias incisiones con un cuchillo. Para terminar, colócalo en el armario para absorber posibles malos olores.

Mantener el recibidor ordenado mejorará la primera impresión que se tiene de tu hogar y te servirá como motivación para limpiar y ordenar el resto de la casa. No lleva mucho tiempo y esfuerzo y mejorará tu paz mental en el interior de tu hogar.

Trucos para mantener la casa ordenada

No es necesario que te des una paliza a limpiar para que la casa luzca espectacular. En su lugar, realiza a diario pequeñas tareas que ayuden a mejorar el orden. Puedes empezar haciendo la cama todos los días, ya que te servirá como motivación. También se aconseja liberar la encimera de la cocina y recoger el escurridor para reducir el ruido visual. Aprovecha el momento después de la ducha para pasar rápidamente el retrete, la pila y el espejo. Y si tienes más tiempo, pasa el plumero por los muebles y la mopa con gamuzas desechables por el suelo para eliminar todo el polvo de la casa.