7 trucos para mantener tu casa limpia y ordenada todos los días

¿Te cuesta mantener la casa limpia y ordenada? ¿Te tienes que emplear a fondo un día a la semana para eliminar toda la suciedad? En su lugar, realiza pequeñas tareas de limpieza a diario para evitar darte la paliza. Esto es lo que debes hacer.

Empieza recogiendo la cocina. Es una de las zonas con más trajín de la casa y donde, si te descuidas, pueden acumularse pilas de platos sucios. Mantén las encimeras despejadas, el fregadero impoluto y el escurreplatos vacío. Generan mucho ruido visual que puede alterar la sensación de orden.

Si quieres ver tu casa ordenada, es imprescindible que todo tenga su lugar. El recibidor es la primera estancia que vemos al entrar, con lo que nos dará la primera sensación de cómo se encuentra la vivienda. Guarda los zapatos en un zapatero, cuelga la ropa en el perchero y evita que haya elementos sueltos en el recibidor. Sírvete de cajas y cestas para guardarlo todo.

Ventila los dormitorios durante al menos cinco minutos todos los días y deja siempre la cama hecha para mantener la sensación de orden. Si mantienes ordenado el dormitorio serás capaz de sentirte bien para acometer el resto de tareas del día. Es una buena forma de empezar cada mañana.

Limpia los muebles en cinco minutos con un plumero de microfibra. Aunque no se trate de una limpieza muy profunda, eliminarás la mayoría del polvo y evitarás tener que emplearte más en serio cuando este se haya acumulado.

Mantén siempre limpia tu alfombra del salón pasándola a diario con el aspirador. Así evitarás que acumule polvo y que sea un textil higiénico sobre el que caminar y sentarse. Conseguirás mantenerla limpia durante mucho más tiempo si te quitas los zapatos al entrar y no la pisas con ellos.

Aprovecha el momento después de la ducha para darle un repaso rápido al inodoro, la pila y el espejo del cuarto de baño. No te esfuerces demasiado; lo justo para que dé sensación de limpieza. Sécalo todo con papel absorbente para que se vea bien brillante y libre de marcas de cal.

Pasa rápido la mopa del supermercado con bayetas desechables por todo el suelo de la casa. No tardarás tanto como en pasar la aspiradora o la fregona y así recogerás la mayor parte del polvo que haya caído de los muebles y se haya acumulado el día anterior.

Termina esta rutina de limpieza perfumando con el ambientador por toda la casa. Será el remate perfecto para que tu hogar te aporte tranquilidad y paz mental.