Cinco hábitos de orden y limpieza en el hogar que debes realizar a diario

La casa es el espacio donde deberías sentir paz y tranquilidad, pero para que sea ese rincón seguro debe estar limpio y ordenado. Esto no supone un gran esfuerzo si realizas estos cinco hábitos de orden y limpieza cada día. Apenas te supondrá uno minutos y marcará la diferencia entre una casa caótica y un hogar acogedor.

Prueba a comenzar el día ventilando las habitaciones y haciendo las camas. Con cinco minutos de aire fresco puede ser suficiente, y hacer la cama da una sensación inmediata de orden en las habitaciones. Es una forma de comenzar el día con actitud positiva y energía.

Sacude bien los cojines de las camas y los sofás y colócalos en su sitio. Eliminarás las arrugas y harás que el relleno se expanda por todo el textil. También debes doblar las mantas que hayas utilizado para cobijarte del frío o guardarlas en cestos colocados expresamente para ello.

Mantén al día la colada para evitar que la ropa sucia se acumule. Revisa el volumen de la misma cada día y programa lavadoras en las horas de menor consumo energético para realizar lavados eficientes. Así evitarás darte la panzada a poner lavadoras durante el fin de semana.

Aunque dediques uno o dos días a realizar una limpieza intensiva de la casa, aspira las zonas de uso frecuente todos los días para mantener el suelo siempre limpio. Si tienes un robot aspirador, es tan sencillo como programarlo para que se active solo. Si no, será suficiente con pasar la mopa con una bayeta desechable.

Y, para terminar, mantén la cocina siempre limpia y recogida. Todo aquello que puedas guardar o limpiar en menos de 5 minutos es mejor hacerlo antes de que se acumule. También puedes realizar una limpieza rápida del baño limpiando la pila y el espejo para eliminar posibles salpicaduras.

Estas rutinas de limpieza para realizar a diario no te llevarán más de 30 minutos y te ayudarán a mantener la casa ordenada y limpia en el tiempo. Si asumes rápidamente estos hábitos se te hará más fácil y llevadero el mantenimiento de las tareas diarias.