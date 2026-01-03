Trucos para limpiar la plancha por dentro y eliminar el quemado de la base

En casas donde se ponen muchas lavadoras, la plancha es uno de los electrodomésticos más exigidos. Seguro que en alguna ocasión se te ha quemado, pero no te apures porque traemos varios trucos para eliminar el quemado y dejarla como nueva.

Lo primero que debes hacer es llenar un cuarto del depósito con vinagre de limpieza y activar la función de vapor a máxima potencia. Si pulsas el botón de vapor constantemente conseguirás limpiar el interior de la plancha.

Para limpiar la base, rocíala directamente con la botella de vinagre de limpieza para que se vaya desprendiendo el quemado. Para rematar la parte quemada, frota con una pastilla de paracetamol. Este truco parece increíble, pero funciona de verdad. Eso sí, ten mucho cuidado en todo momento porque deberás aplicarlo con la plancha encendida.

Cuando hayas frotado el paracetamol verás que se forma una pasta, pero no debes retirarla con la bayeta de microfibra porque se quedará pegada. Es mejor aclarar con vinagre de limpieza y esperar a que se desprendan todos los restos de paracetamol y quemado. Por último, espera a que la plancha se enfríe y pasa una bayeta húmeda.

El mejor lugar para llevar a cabo la limpieza de la plancha es una habitación con ventana, ya que el olor puede resultar muy fuerte y conviene tener una fuente de aire fresco para renovar el ambiente. Si aun así el vapor del vinagre te resulta muy molesto, puedes añadir agua al depósito. Funcionará igual de bien, pero tardarás un poco más en obtener los resultados deseados.

Con estos de mantenimiento evitarás manchas de residuos en la ropa y aumentarás la vida útil de la plancha. Pero puedes prevenir la aparición de quemado y suciedad en el interior limpiando la plancha después de cada uso, tanto el interior de la misma como la base.