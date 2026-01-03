Limpia la tapicería del sofá con el truco de la tapadera: esto es lo que debes hacer

El sofá es uno de los muebles donde pasamos más tiempo en el interior de la vivienda, pero al que menos tiempo se le presta cuando se trata de limpiar. Pero eso tiene que cambiar, y para ello te damos este truco para limpiar la tapicería del sofá sin la necesidad de comprar máquinas específicas para ello.

Lo primero que debes hacer es mezclar en un recipiente agua, medio tapón de detergente líquido, un chorro de vinagre de limpieza, medio tapón de suavizante y una cucharada de bicarbonato. Remueve bien la mezcla.

Después, coloca sobre la encimera una bayeta de microfibra limpia y sitúa encima la tapa de una cazuela. Ata la bayeta en el asa de la microfibra y sumérgela en la mezcla. Frota con fuerza toda la tapicería del sofá y deja que se seque. Verás cómo la bayeta de microfibra ha absorbido mucha suciedad asentada sobre la tapicería.

Una vez seco, verás que el resultado es muy notorio y además aportará un aroma fresco a toda la estancia. Si la tapicería de tu sofá es muy delicada, puedes empezar frotando en una parte que no se vea por si la mezcla dejara marca. De no ser así, limpia todo el sofá sin preocupaciones.

Los cojines y el resto de textiles que se puedan desenfundar puedes lavarlos en la lavadora en un programa a 20 grados de temperatura para evitar que se encojan. Utiliza tu detergente habitual y añade encima una cucharada de oxígeno activo. ¡El resultado te impresionará!

Limpiar la tapicería del coche

También puedes utilizar el truco de la tapa para limpiar la tapicería del coche. En primer lugar, prepara una mezcla con medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón en escamas y 50 mililitros de amoniaco e introdúcelo en un recipiente con pulverizador. Rocía la mezcla sobre la tapicería del coche o empapa la bayeta de microfibra; después, frota con insistencia hasta haber eliminado todas las manchas. Para terminar, frota con otra bayeta de microfibra, pero esta vez solo con agua.