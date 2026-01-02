Trucos para eliminar las manchas en la ropa sin esfuerzo
Mejora la eficacia de tus lavados con estos consejos
Si tus hijos dejan la ropa llena de suciedad, te contamos este truco para eliminar las manchas sin esfuerzo. Como excepción, estas prendas deben ser lavadas por separado en una lavadora expresamente programada para ropa muy sucia.
El primer consejo que debes aplicar es utilizar bolsas para el lavado para evitar que les salgan bolas. Introduce la prenda en el interior del tambor y añade una cápsula concentrada de detergente, que son muy efectivas, y también un cazo de oxígeno acivo. Por último programa un ciclo largo para manchas difíciles, que hace un prelavado a 40 grados. Verás que la ropa sale impoluta.
Lavar ropa de color
Vamos con más trucos para mejorar la eficacia de los lavados en la lavadora. Lo primero que debes hacer es cortar una esponja en tres trozos. Después, añade una cucharada de sal al compartimento del detergente y programa un ciclo de agua fría. Los fragmentos de la esponja generarán espacios entre la ropa y esta saldrá más limpia y suave.
Mal olor en las toallas
Con el tiempo y malas prácticas de lavado y secado, las toallas pueden acabar oliendo a humedad. Para evitarlo, introduce en el tambor una pastilla de detergente en gel y añade una taza de bicarbonato. En lugar de usar suavizante, vierte perfumador en el compartimento correspondiente. Por último, programa un ciclo de 60 grados para eliminar todas las bacterias.
Manchas secas y difíciles
Para acabar con las manchas difíciles, necesitarás aplicar un tratamiento previo sobre las manchas con una mezcla a base de 500 ml de agua templada, un cacito de oxígeno activo y unas gotas de jabón lavaplatos en un recipiente con difusor. Pulveriza sobre las manchas y deja actuar 30 minutos. Por último, programa un ciclo normal en tu lavadora.
