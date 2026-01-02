Pulir o abrillantar el suelo: qué es mejor.

Es muy común que cuando se habla de pulido y abrillantado de suelos se usen ambos términos como si fueran lo mismo. Spoiler: no lo son. De hecho, existen diferencias bastante claras entre uno y otro.

Si alguna vez te has preguntado qué es pulir y qué es abrillantar, qué tipo de suelo necesita cada proceso y qué productos se utilizan, los especialistas de ServiClean te lo explican todo de forma sencilla.

¿Qué es el pulido de suelos?

El pulido es una técnica pensada para corregir imperfecciones del suelo. Su principal función es restaurar la superficie, dejándola uniforme y más estética. Entre sus objetivos están eliminar arañazos, manchas, nivelar superficies para lograr uniformidad y, como extra, aumentar el brillo del suelo.

Puede aplicarse sobre distintos materiales como mármol, granito, madera, concreto, entre otros. Eso sí, al ser un proceso tan potente, no se recomienda hacerlo con frecuencia, ya que al igualar la superficie el suelo puede desgastarse. Por este motivo, lo ideal es realizarlo cada 20 o 30 años.

¿Qué es el abrillantado de suelos?

El abrillantado, a diferencia del pulido, es un procedimiento mucho más sencillo. Su objetivo es claro: devolverle el brillo original al suelo y hacerlo lucir como nuevo.

No existe una frecuencia exacta para realizarlo, aunque algunos expertos recomiendan hacerlo cada 3 meses para que el suelo se mantenga reluciente y conserve su atractivo visual.

¿Qué suelos se deben pulir y cuáles abrillantar?

En la construcción existen distintos tipos de suelos: madera, cerámica, vinilo, piedra natural y microcemento.

Teniendo esto en cuenta, los suelos que más necesitan pulido son:

Los suelos de mármol, ya que esta piedra natural es frágil y puede rayarse con facilidad.

Los suelos de granito.

Los suelos de concreto.

Por otro lado, los suelos que requieren más abrillantado son:

Los suelos de madera.

Los suelos de vinilo y linóleo.

Los suelos de cerámica y porcelanato, para que se vean más luminosos y atractivos.

Productos utilizados en el pulido y abrillantado

Como ya queda claro por las explicaciones de ServiClean, pulir y abrillantar no es lo mismo, y por eso los productos y herramientas también cambian.

Para el pulido, se utilizan herramientas especializadas como:

Discos de pulido, generalmente fabricados con silicio y aluminio.

Pasta de pulido, un producto abrasivo que ayuda a devolver el brillo y la suavidad.

Lijadoras, como las de banda (muy usadas en suelos de madera) y las orbitales, que dejan un acabado más suave.

Máquinas pulidoras.

En el caso del abrillantado, los productos más utilizados son: