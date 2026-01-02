Consejos para utilizar el jabón Beltrán: sirve para lavar la ropa y proteger las plantas

Hace mucho tiempo que las tendencias en limpieza del hogar pasan por utilizar productos naturales, que no resultan dañinos para la piel ni para las superficies y además son mucho más respetuosos con el medio ambiente. Uno de ellos es el archiconocido jabón Beltrán. Te decimos cuatro aplicaciones de este jabón que deberías conocer.

Para eliminar manchas en la ropa, pon a hervir un litro de agua y añade dos cucharadas soperas de jabón Beltrán. Remueve bien hasta disolver la mezcla y una vez frío añádelo a un bote de desodorante de bola. Es superefectivo como antimanchas para la ropa. Para manchas difíciles, pon la pasta directamente sobre la mancha y frota con un cepillo de dientes. Este jabón es efectivo hasta en lavados con agua fría.

Para la limpieza de puertas o muebles lacados, añade la mezcla de agua y jabón Beltrán en un pulverizador y vete rociándola en una bayeta húmeda enganchada a la mopa. Verás toda la suciedad que recoge. Además, este producto de limpieza esengrasa y no amarillea, así que no te preocupes, ya que seguirá conservando un color blanco reluciente.

También puedes utilizar esta mezcla para pasar la fregona. El jabón Beltrán es un producto natural que contribuye a mantener el suelo laminado en buen estado porque no daña las superficies. Así que considéralo como sustituto de tu friegasuelos habitual, que estará elaborado con multitud de compuestos químicos.

Por último el jabón Beltrán diluido en agua también funciona genial como repelente natural para plagas en plantas. Rocíalo directamente sobre las hojas de tus plantas más grandes y retíralo con una bayeta. Verás que quedan limpias y libres de polvo y ayudarán a evitar la proliferación de insectos y hongos.