Así debes limpiar el horno para que quede impecable tras la Navidad

Tras la Navidad será necesario realizar una limpieza profunda de la casa y los electrodomésticos que más se utilizan durante estas fechas del año. El microondas, la campana extractora, la vitrocerámica y el horno reciben mucho uso y tocará limpiarlos a conciencia para eliminar la suciedad y los restos de grasa.

Para llevar a cabo una limpieza efectiva del horno y eliminar la grasa incrustada, primero deberás desmontar todos los accesorios del interior del electrodoméstico.

En primer lugar, elimina la grasa más difícil aplicando una espuma desincrustante por todo el interior. Deja que haga efecto durante 30 minutos y después retira la suciedad con una bayeta húmeda. Esta espuma disuelve la grasa sin tener que frotar ni rascar.

El siguiente paso es limpiar la puerta del horno. Para esta labor deberás utilizar un producto desincrustante y un estropajo para superficies delicadas. Para limpiar el cristal, desmonta la puerta con mucho cuidado y aplica con un recipiente con difusor una mezcla de vinagre y agua a partes iguales, y seca con papel absorbente.

Por último, limpia la bandeja del horno y la rejilla. Extráelos, ubícalos bajo el fregadero y frota con un estropajo jabonoso hasta que se haya desprendido toda la suciedad. Para rematar, y como consejo de limpieza, coloca unos protectores para el horno para que este dure mucho más tiempo limpio.

Cómo limpiar el lavavajillas

Otro electrodoméstico al que se le exige el máximo rendimiento durante la Navidad es el lavavajillas. Por esto, también deberás limpiarlo cuando hayan pasado los Reyes Magos.

Lo primero que debes hacer es limpiar el filtro, la rejilla y las aspas en el fregadero con agua bien caliente y jabón lavaplatos. Después, vierte un chorro de desinfectante en la puerta y los rincones del lavavajillas y frota con un estropajo para superfices delicadas.

Para terminar, espolvorea una taza de bicarbonato en el fondo del lavavajillas y pon un vaso lleno de vinagre de limpieza en la bandeja superior. Programa un ciclo con agua caliente para que quede reluciente.