Trucos caseros para eliminar las manchas más frecuentes durante la Navidad.

Durante la Navidad se celebran multitud de comidas en las que aumentan las probabilidades de mancharnos nuestra mejor ropa. Pero no te preocupes, porque existe una solución para cada tipo de mancha.

Elimina las manchas de marisco o de tinta de calamar aplicando bicarbonato, unas gotas de agua oxigenada y otra vez bicarbonato. Deja que actúe durante 30 minutos y después lava la prenda en un ciclo normal en tu lavadora.

Las manchas que aparecen cuando los manteles están guardados durante mucho tiempo se eliminan con jabón blanco. Aplícalo en seco sobre las manchas y sumérgelo en agua caliente con percarbonato durante dos horas. Despues, directo a la lavadora con poco detergente.

Las manchas de té o café se eliminan sumergiendo la prenda sucia en un limpiador casero compuesto por medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón en escamas y unos 50 ml de amoniaco. Deja actuar un par de horas y programa un ciclo normal en tu lavadora.

Las manchas de pintalabios se quitan fácilmente frotando con una bayeta de microfibra y alcohol. Luego, lava la prenda en el programa que corresponda de la lavadora.

Para el chocolate, siempre tienes que lavar primero con agua fría y jabón para evitar que se incruste. Actúa lo antes posible para obtener un mejor resultado. Luego, lava la prenda en la lavadora.

Las salsas con aceite se quitan con jabón de manos líquido, un producto que, como ves, vale tanto para la higiene como para lavar ropa. Después cubre con bicarbonato y deja actuar 30 minutos. Por último, a la lavadora.

Las manchas de alcohol o refresco saldrán a la primera pulverizando con el limpiador casero mencionado con anterioridad. Deja que actúe unos minutos y luego lava la prenda en la lavadora.

Para eliminar la cera de las velas que haya caído sobre el mantel, sumérgelo en agua caliente. Cuando el agua se enfríe, la cera flotará en la superficie. Aplica un poco de jabón de manos en la zona manchada y a la lavadora.

Para limpiar la cubertería de plata, cubre el fondo de una olla con papel de aluminio. Añade agua caliente y bicarbonato. Sumerge las piezas quince minutos y seca con una bayeta de microfibra o algodón.

Elimina las manchas de vino sumergiendo en agua caliente con percarbonato durante dos horas. Después, a la lavadora. También vale para ropa de color.