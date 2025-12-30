Así tienes que preparar tu horno para que esté al máximo nivel

Mantener el horno limpio suele ser una de las tareas domésticas más temidas, pero existen trucos sencillos y poco conocidos que pueden ahorrar tiempo, esfuerzo y evitar productos agresivos.

Con estos trucos prácticos y fáciles de aplicar, mantener el horno limpio deja de ser una tarea complicada y se convierte en algo casi automático.

Agua y zumo de limón

Uno de los métodos más curiosos es colocar un recipiente apto para horno con agua y zumo de limón mientras se cocina o justo después de usarlo.

El vapor que se genera ayuda a reblandecer la grasa y los restos de comida, facilitando que se retiren con un simple paño cuando el horno se enfría.

La sal nunca defrauda

Otro truco sorprendente consiste en usar sal común cuando se produce un derrame.

Si algo se cae mientras el horno está caliente, espolvorear sal sobre la mancha evita que se queme y se incruste.

El bicarbonato, fiel aliado

No todos conocen el sinfín de usos que tiene, como por ejemplo mezclarlo con un poco de vinagre hasta formar una pasta ligera y aplicarla solo en las zonas más sucias durante unos minutos.

No hace falta frotar con fuerza; la reacción ayuda a desprender la suciedad sin dañar el interior.

Otros "tips"

También resulta útil forrar la base del horno, sin tapar las salidas de ventilación, con una bandeja reutilizable.

Este sencillo gesto evita que los restos caigan directamente sobre la superficie y reduce notablemente la acumulación de grasa.

Todos estos pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia, evitar limpiezas profundas constantes y quebraderos de cabeza constantes.