Así te subirá internet en 2026: Orange, Movistar y Vodafone ya lo han anunciado

Con el nuevo año llegan novedades. Algunas muy personales, en forma de propósitos y retos. Otras, familiares. Pero estas dependen de ti.

También las hay en las que tú no eres el que decide, pero te afectan directamente, es el caso del aumento en los precios de la luz, del gas y de las telecomunicaciones.

Gracias al comparador Selectra, te mostramos cómo variarán tus facturas de internet con el nuevo año.

Orange

Aumento en las tarifas Orange el 12 de enero sobre el precio actual:

Tarifas convergentes 5 €.

Cine y series 5 €.

Fútbol 6 €.

Vodafone

Aumento en las tarifas Vodafone el 8 de enero sobre el precio actual:

Convergentes (Fibra y móvil) 3 €.

1,5 € Solo fibra.

1 € Líneas móviles sueltas.

Movistar

Aumento en las tarifas Movistar el 13 de enero sobre el precio actual:

Los incrementos oscilan entre menos de 2 € para las líneas más sencillas y hasta 3 € para los paquetes más completos.

Los paquetes con televisión (Fútbol Total o Ficción) y la Fibra de 1 Gbps son los que más suben, alcanzando los 3 € de incremento.

A pesar de estos incrementos, apuntan en Selectra, los precios de las telecomunicaciones en España han disminuido en los últimos años debido a algunos factores como:

Mayor transparencia y facilidad de portabilidades.

Auge de OMVs y bajadas en sus precios, esto hace que las compañías tradicionales hayan bajado también sus precios de forma progresiva.

Una madurez de la red de Fibra (FTTH). Las compañías en los últimos años han desplegado más cobertura de este tipo de fibra, lo que ha supuesto un menor coste de mantenimiento que antiguas redes como ADSL.

Cambios en los precios del gas

También gracias a Selectra, repasamos los cambios que habrá en las tarifas de gas.

En el mercado libre se prevé un incremento medio del 11,2% en los peajes de acceso al gas para 2026, esto debido a la caída del consumo, lo que repercutirá en la factura con un posible encarecimiento de unos 15€ anuales para algunos hogares.

Las buenas noticias son para los precios de la TUR.

El término fijo se queda igual que lo establecido en el Q4, pero los precios de consumo bajan. Si comparamos con el Q1 de 2025, la cuesta de enero será más ligera, pues los precios de la factura se reducen, a pesar de que el término fijo sube (TUR 1 y TUR 2), pero los precios de consumo bajan.