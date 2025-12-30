'Más que rivales', la esperada serie sobre la relación prohibida entre dos jugadores de hockey llega el 5 de febrero a Movistar Plus+

El próximo 5 de febrero llega a Movistar Plus+ una de las series más esperadas del primer trimestre de 2026.

'Más que rivales' ('Heated Rivalry' en versión original) narra la complicada relación entre dos jugadores de hockey, uno canadiense y otro ruso, rivales en la pista de hielo, pero amantes en secreto.

Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo.

Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento. Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos.

Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.

Está basada en la segunda entrega de la exitosa saga de culto 'Game Changers' de Rachel Reid, un éxito de ventas compuesto por el momento por seis novelas.

“Una historia sobre el miedo a ser visto”

En palabras del productor ejecutivo, director y guionista Jacob Tierney, "sí, puedes ser jugador de hockey. Sí, puedes ser la estrella de tu propia historia. Y sí, lo más importante, puedes enamorarte y tener un final feliz"

"Pretendo hacer todo lo posible para que 'Más que rivales' sea diferente a todo lo que la televisión ha visto jamás. Usando todo lo que he aprendido sobre la grabación de hockey, todo lo que sé sobre ritmo y ritmo cómico, y todo lo que siempre he querido mostrar sobre el amor".

"Quiero que sea algo icónico, algo especial. Pero para cuando te seques las lágrimas de felicidad al final del sexto (y último episodio), apuesto a que te estarás preguntando dónde ha estado toda tu vida".

La autora del libro señala que su obra "no es solo una historia romántica, es una historia sobre el miedo a ser visto y la valentía de amar".