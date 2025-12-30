El método del vapor pasivo para limpiar el microondas sin frotar

Limpiar el microondas suele implicar estropajo, desengrasante y paciencia. Sin embargo, existe un método alternativo que apenas requiere esfuerzo y que aprovecha un principio tan básico como eficaz: el vapor.

El sistema es sencillo. Basta con colocar en el microondas un cuenco apto con agua y unas rodajas de limón (o un chorrito de vinagre) y calentarlo durante cinco minutos. El vapor generado se adhiere a las paredes interiores y reblandece la grasa y los restos de comida acumulados.

Tras dejar reposar el aparato un par de minutos, la suciedad se retira casi sola con un paño, sin necesidad de frotar ni usar productos químicos. Además, el vapor elimina olores y deja una sensación de limpieza inmediata.

Los expertos

Según expertos en limpieza doméstica, este método no solo ahorra tiempo, sino que prolonga la vida del electrodoméstico, ya que evita el uso de abrasivos. Una forma distinta de limpiar lo de siempre que demuestra que, a veces, la mejor solución es dejar que la física haga el trabajo.

A. O.

¿Es perjudicial para la salud?

El microondas es uno de los electrodomésticos que posiblemente más utilicemos en nuestras casas. Comenzó a comercializarse a mediados de los 50 en los Estados Unidos, época en la que se creó. Se trata de ondas electromagnéticas que calientan nuestros alimentos.

El oncólogo y experto de fama internacional en cáncer y nutrición, Henri Joyeux, destaca en 'Come bien hoy, vive mejor mañana' (Planeta) hace una mención especial en su nuevo libro al microondas, "un electrodoméstico que hay que emplear con moderación".

Llama la atención sobre la modificación estructural (de la fórmula química) de los aminoácidos (isomerización) que provoca esta máquina. En marzo de 1990, la edición francesa de 'The Lancet' daba cuenta de una investigación de un equipo austríaco que había logrado demostrar que al calentar la leche en el microondas se modifica la fórmula de los aminoácidos, como la hidroxiprolina y la prolina.