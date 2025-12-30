¿Cómo debes cuidar tu plancha? Tu ropa lo agradecerá

La plancha es un básico imprescindible para eliminar arrugas y mantener la ropa con buen aspecto. Eso sí, usarla a diario hace que se acumulen suciedad, manchas y residuos que afectan a su rendimiento y a su calidad.

Por eso, saber cómo limpiarla bien es clave. Desde Vileda nos explican cómo hacerlo.

Cómo limpiar la plancha

Materiales necesarios Agua destilada.

Vinagre blanco.

Bicarbonato de sodio.

Paño suave.

Bastoncillos de algodón.

Cepillo de dientes suave.

Toalla.

1. Desenchufa y enfría. Antes de empezar, asegúrate de que la plancha esté desconectada y completamente fría. Así evitas quemaduras y cualquier riesgo innecesario.

2. Superficie exterior. Limpia la parte exterior con un paño ligeramente húmedo, procurando que no entre agua en el interior de la plancha.

3. Preparación de la solución. Mezcla partes iguales de agua destilada y vinagre blanco en un recipiente. Esta solución es ideal para eliminar manchas y depósitos minerales.

4. Limpieza de la suela. Moja un paño limpio en la solución, escúrrelo bien y pásalo suavemente por la suela de la plancha para eliminar suciedad y residuos.

5. Residuos difíciles. Si hay manchas persistentes, frota la suela con bicarbonato de sodio usando el paño húmedo. Es un método suave y efectivo. Repite si es necesario.

6. Aberturas de vapor y botones. Utiliza bastoncillos de algodón humedecidos con la solución para limpiar estas zonas. Para áreas más complicadas, un cepillo de dientes suave puede ayudarte.

7. Enjuaga y seca. Pasa un paño humedecido con agua destilada para eliminar restos de la solución y seca completamente la plancha con una toalla limpia y seca.

8. Depósito de agua. Si el depósito es extraíble, enjuágalo con agua limpia para evitar la acumulación de minerales.

Consejos para planchar mejor y más rápido

Desde Vileda, te dejan algunos trucos para planchar en menos tiempo y con mejores resultados:

• Clasificación por tipo de tela y temperatura. Agrupa las prendas según su tejido y la temperatura necesaria para evitar cambiar constantemente los ajustes de la plancha.

• Comienza con temperaturas bajas. Empieza por las prendas que requieren menos calor y ve aumentando progresivamente para no perder tiempo esperando a que la plancha se caliente.

• Elige una tabla adecuada. Usa una tabla amplia, firme y limpia para lograr un planchado más uniforme y rápido. Aquí tienes un listado de tablas de planchar para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades. Todas te ayudarán a ahorrar tiempo al planchar.

• La funda de planchar. Como hemos visto, es clave para ahorrar tiempo. La funda de algodón se adapta fácilmente a tablas de 120 a 130 cm de largo y de 38 a 45 cm de ancho, lo que la convierte en una opción universal.

• Aprovecha el vapor. Llena el depósito de agua y utiliza el vapor: suaviza las fibras y elimina las arrugas más difíciles de forma eficaz.

• Evita repasar zonas. No pases la plancha varias veces por la misma zona ya alisada. Ahorrarás tiempo y cuidarás mejor las prendas.

• Atención a cuellos y puños. Utiliza la punta de la plancha y el vapor para estas zonas más complicadas.

• Mantén un movimiento constante. Evita dejar la plancha quieta sobre la prenda para prevenir quemaduras y acelerar el proceso.

• Plancha las prendas del revés. Darle la vuelta a la ropa ayuda a proteger los tejidos más delicados.

• Sigue un orden lógico. Plancha de arriba abajo y de izquierda a derecha para ser más eficiente.

• Cuélgalo al terminar. Cuelga las prendas justo después de plancharlas para mantenerlas sin arrugas.