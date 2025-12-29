¿Limpiar las cortinas sin descolgarlas? Es posible
Puedes eliminar el polvo y las pelusas fácilmente con estos consejos
V. R.
Mantener los espacios limpios no solo mejora el aspecto del hogar, también influye en la salud, el bienestar y la comodidad del día a día.
Limpiar las cortinas suele ser todo un reto: hay que descolgarlas, lavarlas, plancharlas… Pero existen trucos sencillos y sorprendentes que permiten dejarlas impecables sin moverlas de su sitio.
Métodos de limpieza
Uno de los trucos más eficaces es el uso de la aspiradora. Con el accesorio de cepillo suave, se puede pasar sobre la tela para eliminar polvo y pelusas sin riesgo de dañarlas.
Otra opción es el vaporizador o la plancha a vapor, que no solo limpia, sino que ayuda a estirar la tela si está arrugada y eliminar malos olores.
Si tienes por casa guantes de goma, también pueden ayudarte.
Si los humedeces y frotas la tela suavemente, los pelos y polvo se quedan pegados al guante, dejando la cortina más limpia de inmediato.
Finalmente, el aire fresco también ayuda: abrir ventanas y dejar que el viento circule a través de las cortinas ayuda a remover polvo superficial y revitalizar la tela sin esfuerzo.
- Castilla y León es la comunidad autónoma con más patrimonio declarado por la Unesco en todo el mundo
- El líder regional del PSOE anuncia en Zamora la reposición de paradas de AVE en Sanabria 'en unas semanas
- Nueva reyerta en Benavente: agresión por arma blanca con un herido de 19 años
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora, un plató de cine que cotiza al alza
- Este pueblo de Zamora se consolida como destino turístico de primer nivel
- Zamora: inocente, inocente
- Dos heridos en un accidente en Villardeciervos