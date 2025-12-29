¿Limpiar las cortinas sin descolgarlas? Es posible

Mantener los espacios limpios no solo mejora el aspecto del hogar, también influye en la salud, el bienestar y la comodidad del día a día.

Limpiar las cortinas suele ser todo un reto: hay que descolgarlas, lavarlas, plancharlas… Pero existen trucos sencillos y sorprendentes que permiten dejarlas impecables sin moverlas de su sitio.

Métodos de limpieza

Uno de los trucos más eficaces es el uso de la aspiradora. Con el accesorio de cepillo suave, se puede pasar sobre la tela para eliminar polvo y pelusas sin riesgo de dañarlas.

Otra opción es el vaporizador o la plancha a vapor, que no solo limpia, sino que ayuda a estirar la tela si está arrugada y eliminar malos olores.

Si tienes por casa guantes de goma, también pueden ayudarte.

Si los humedeces y frotas la tela suavemente, los pelos y polvo se quedan pegados al guante, dejando la cortina más limpia de inmediato.

Finalmente, el aire fresco también ayuda: abrir ventanas y dejar que el viento circule a través de las cortinas ayuda a remover polvo superficial y revitalizar la tela sin esfuerzo.