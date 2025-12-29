Así se limpian los cascos de música para que duren más y suenen mejor

Quien más o quien menos utiliza cascos de música para su tablet, móvil, ordenador... los hay de varios tipos pero todos necesitan en algún momento una puesta a punto ya que están en contacto directo con la piel durante horas y, sin embargo, rara vez se limpian con la frecuencia que deberían. El uso continuado provoca acumulación de sudor, grasa y polvo, especialmente en almohadillas y rejillas, lo que no solo afecta a la higiene, sino también a la calidad del sonido.

Los expertos recomiendan comenzar retirando las almohadillas, siempre que el modelo lo permita. Estas pueden lavarse a mano con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón neutro, frotando suavemente y dejándolas secar por completo antes de volver a colocarlas. Es importante no usar secador ni calor directo, ya que pueden deformarse.

La parte externa de los cascos y la diadema deben limpiarse con un paño de microfibra ligeramente humedecido, insistiendo en las zonas que están en contacto con la piel. Para una desinfección segura, puede emplearse alcohol isopropílico al 70 %, aplicado siempre sobre el paño y nunca directamente sobre el dispositivo.

Las rejllas de sonido

En el caso de las rejillas de sonido, donde se acumula polvo que puede afectar al audio, lo más eficaz es usar un cepillo pequeño de cerdas suaves o aire comprimido, sin introducir objetos ni ejercer presión. Este paso es clave para mantener un sonido limpio y evitar distorsiones.

Una limpieza básica una vez a la semana y más profunda cada mes ayuda a conservar los cascos en buen estado, evitar malos olores y prolongar su vida útil.