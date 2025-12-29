Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo liberar de olores y bacterias el casco de tu moto

Los motoristas lo usan continuamente pero normalmente lo limpian poco... o nada

Abril Oliva

El casco es uno de los elementos de seguridad más importantes para cualquier motorista, pero también uno de los que menos se limpian con regularidad. El sudor, la humedad y el uso continuado convierten el interior del casco en un entorno ideal para bacterias y malos olores, especialmente tras trayectos largos o en épocas de calor. Además es un artilugio que se usa mucho y que se limpia poco... o nada.

Los expertos recomiendan comenzar siempre por retirar el interior desmontable, si el modelo lo permite. Estas almohadillas pueden lavarse a mano con agua tibia y jabón neutro, sin frotar ni retorcer, dejándolas secar al aire lejos de fuentes de calor. Para los cascos que no permiten desmontaje, el uso de un spray específico antibacteriano o una mezcla suave de agua y vinagre blanco ayuda a neutralizar olores sin dañar los materiales.

La calota exterior también requiere cuidados: basta un paño de microfibra húmedo y jabón neutro para eliminar restos de insectos, polvo y grasa. Nunca se deben usar alcoholes fuertes o disolventes, ya que pueden deteriorar el barniz y los sistemas de protección.

Ventilación

Un último gesto marca la diferencia: dejar ventilar el casco tras cada uso, con la visera abierta y en un lugar seco. Este hábito sencillo reduce notablemente la aparición de bacterias y prolonga la vida útil del casco.

Pequeños cuidados que mejoran la higiene, el confort y, sobre todo, la experiencia sobre dos ruedas.

