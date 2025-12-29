Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ahorro e inversión en ZamoraObras en Monte la ReinaAccidente VillardeciervosAviso amarillo por niebla en Zamora
instagramlinkedin

Colas en Lidl para hacerse con el bol de cocina más barato del mercado

Utensilios de cocina sencillos y universales que necesita toda buen cocinero

Ahora cocinar es más barato: Lidl pone de oferta su producto estrella

Ahora cocinar es más barato: Lidl pone de oferta su producto estrella

A. O. / LNE

Las colas en el Lidl son habituales y siempre suele haber una oferta detrás que justifique la masificación. En esta ocasión, ponemos los ojos en la cocina. A la hora de hacer tus guisos y postres, es importante para tus recetas tener los utensilios de cocina más sencillos y universales. Entre ellos, un indispensable es el bol y este multifuncional que venden en el Lidl ha triunfado como la Coca-Cola. Y ahora que está a la mitad, más: 2,49 euros.

Se trata de un bol de cocina multifuncional para cocer, mantener en caliente o guardar espaguetis, verdura o cualquier otro alimento.

Este bol formado por tres piezas proporciona un uso cómodo, rápido y eficientemente energético. Permite la cocción directa en el bol: verter agua hirviendo sobre los ingredientes que desean cocerse y dejar reposar.

Además, cuenta con una tapa a juego para evitar que los ingredientes se enfríen rápidamente, y un escurridor extraíble para escurrir el líquido de los ingredientes mientras se mantienen en caliente.

Resistencia

Este bol es resistente a temperaturas de -20 grados a 100 grados. Su precio de venta recomedado es de 4,99 euros, pero tiene un descuento del 50 por ciento.

¿Preparado para la nieve?

Llega el invierno y con él la apertura de la temporada en las estaciones de esquí. Pues para que estés preparada, en Lidl te venden el pantalón más elegante y barato de la temporada. Está disponible en dos colores por 19,99 euros. Y es que hay que ir bien equipado a la nieve y nada mejor que con este pantalón de esquí para mujer que venden en Lidl que está disponible en colores rojo y negro. Es impermeable y tiene la cintura ajustable.

Noticias relacionadas y más

Las influencers se escapan a esquiar este puente de diciembre

Las influencers se escapan a esquiar este puente de diciembre

Paula Ordóñez

Este pantalón está fabricado con material reciclado, es transpirable, cortavientos e impermeable, con costuras principales selladas, columna de agua del material exterior: 3.000 milímetros. El material exterior es repelente al agua gracias al acabado BIONIC-FINISH ECO y tiene cierre de gancho y ojal, botón a presión y cremallera. Además, cuenta con un bolsillo lateral con cremallera en el muslo. Asimismo, tiene un práctico paranieves y goma antideslizante en el bajo de la pernera, además de una cremallera oculta en la abertura de la pernera para facilitar la entrada en las botas de esquí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents