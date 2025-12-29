Colas en Lidl para hacerse con el bol de cocina más barato del mercado

Las colas en el Lidl son habituales y siempre suele haber una oferta detrás que justifique la masificación. En esta ocasión, ponemos los ojos en la cocina. A la hora de hacer tus guisos y postres, es importante para tus recetas tener los utensilios de cocina más sencillos y universales. Entre ellos, un indispensable es el bol y este multifuncional que venden en el Lidl ha triunfado como la Coca-Cola. Y ahora que está a la mitad, más: 2,49 euros.

Se trata de un bol de cocina multifuncional para cocer, mantener en caliente o guardar espaguetis, verdura o cualquier otro alimento.

Este bol formado por tres piezas proporciona un uso cómodo, rápido y eficientemente energético. Permite la cocción directa en el bol: verter agua hirviendo sobre los ingredientes que desean cocerse y dejar reposar.

Además, cuenta con una tapa a juego para evitar que los ingredientes se enfríen rápidamente, y un escurridor extraíble para escurrir el líquido de los ingredientes mientras se mantienen en caliente.

Resistencia

Este bol es resistente a temperaturas de -20 grados a 100 grados. Su precio de venta recomedado es de 4,99 euros, pero tiene un descuento del 50 por ciento.

¿Preparado para la nieve?

Llega el invierno y con él la apertura de la temporada en las estaciones de esquí. Pues para que estés preparada, en Lidl te venden el pantalón más elegante y barato de la temporada. Está disponible en dos colores por 19,99 euros. Y es que hay que ir bien equipado a la nieve y nada mejor que con este pantalón de esquí para mujer que venden en Lidl que está disponible en colores rojo y negro. Es impermeable y tiene la cintura ajustable.

Paula Ordóñez

Este pantalón está fabricado con material reciclado, es transpirable, cortavientos e impermeable, con costuras principales selladas, columna de agua del material exterior: 3.000 milímetros. El material exterior es repelente al agua gracias al acabado BIONIC-FINISH ECO y tiene cierre de gancho y ojal, botón a presión y cremallera. Además, cuenta con un bolsillo lateral con cremallera en el muslo. Asimismo, tiene un práctico paranieves y goma antideslizante en el bajo de la pernera, además de una cremallera oculta en la abertura de la pernera para facilitar la entrada en las botas de esquí.