Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto con los Bomberos de ZamoraObras en Monte la ReinaAccidente en MahídeAviso amarillo por niebla en Zamora
instagramlinkedin

¿Calcetines viejos o con tomates? No los tires, son perfectos para limpiar tus persianas

Una persona limpia a mano sus persianas

Una persona limpia a mano sus persianas / LNE

Abril Oliva

Limpiar las persianas suele ser una de las tareas más ingratas del hogar: incómoda, lenta y casi siempre aplazada. Sin embargo, un truco casero muy simple se ha popularizado en los últimos tiempos por su eficacia: usar un calcetín viejo para eliminar el polvo lama a lama.

El método no tiene misterio. Basta con introducir la mano en un calcetín de algodón, humedecerlo ligeramente con agua o una mezcla suave de agua y vinagre, y deslizarlo por cada lama de la persiana. El tejido se adapta a la forma de la superficie, atrapando el polvo por ambos lados a la vez y evitando que caiga al suelo.

El truco para limpiar la campana extractora de la cocina sin frotar

El truco para limpiar la campana extractora de la cocina sin frotar

Según expertos en limpieza doméstica, este sistema es especialmente útil para persianas de aluminio o PVC y permite ahorrar tiempo y esfuerzo, sin necesidad de desmontarlas ni utilizar productos específicos. Además, el calcetín puede lavarse después y reutilizarse tantas veces como sea necesario.

Noticias relacionadas y más

Una de las tareas más olvidadas

Un gesto tan cotidiano como aprovechar una prenda vieja se convierte así en una solución práctica para una de las tareas más olvidadas del hogar. A veces, la limpieza no necesita más tecnología que mirar el cajón de los calcetines con otros ojos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents