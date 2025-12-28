El extraordinario trucazo para limpiar las alfombras sin retirarlas ni empaparlas

Las alfombras aportan calidez al hogar, pero también acumulan polvo, olores y suciedad difícil de eliminar sin mover muebles o recurrir a limpiezas profundas. Sin embargo, existe un método sencillo y poco conocido que permite refrescarlas y limpiarlas sin quitarlas del suelo y con resultados visibles.

El truco consiste en usar bicarbonato de sodio como limpiador en seco. Basta con espolvorear una capa fina sobre toda la superficie de la alfombra y dejarlo actuar entre 30 minutos y una hora. Durante ese tiempo, el bicarbonato absorbe olores, grasa ligera y humedad atrapada en las fibras.

Pasado ese tiempo, solo hay que aspirar lentamente, insistiendo en las zonas de paso. El resultado es una alfombra visiblemente más limpia, con mejor color y sin olores, sin necesidad de agua ni productos agresivos. En alfombras muy usadas, el efecto se nota especialmente en la textura y el aspecto general.

Manchas localizadas

Para manchas localizadas, los expertos recomiendan completar el proceso con un paño ligeramente humedecido en agua tibia y una gota de jabón neutro, siempre sin frotar en exceso. Un mantenimiento sencillo que permite alargar la vida de la alfombra y mantener la casa a punto sin grandes esfuerzos.

Un truco doméstico simple, barato y eficaz que demuestra que no siempre hace falta levantar la alfombra para devolverle el buen aspecto.