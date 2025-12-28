Cuidar los abrigos de paño: consejos para que duren muchos inviernos

Con la llegada del frío, los abrigos de paño vuelven a convertirse en una de las prendas más utilizadas del armario. Toda la ropa siempre necesita una atención especial si no queremos desprendernos de ella antes de tiempo.

Por eso, los abrigos, requieren algunos cuidados básicos para mantener su buen aspecto, independientemente de su color, y alargar su vida temporada tras temporada.

Consejos de cuidado

Uno de los errores más comunes es lavarlos en exceso. El tejido de paño no necesita limpiezas frecuentes; lo ideal es airear el abrigo tras su uso y colgarlo en un lugar ventilado.

Para eliminar el polvo o pelos acumulados basta con pasar un cepillo de ropa de cerdas suaves, pero siempre en la misma dirección.

Cuando aparezca una mancha lo mejor es actuar cuanto antes. Se recomienda limpiar la zona con un paño húmedo, sin frotar con mucha fuerza, y dejar secar al aire.

En caso de manchas persistentes, la opción más segura es la tintorería, especialmente para no dañar el tejido ni alterar el color.

El almacenamiento también es clave. Guardar los abrigos en perchas anchas, que respeten la forma de los hombros, y utilizar fundas transpirables ayuda a evitar que se deformen y malos olores.

Además, conviene protegerlos de las polillas con productos naturales como la lavanda o el cedro.

Con estos sencillos gestos, los abrigos de paño pueden mantenerse impecables durante años, demostrando que el buen cuidado es el mejor aliado.