¿Sabías que…? Trucos de limpieza cotidianos que casi nadie conoce

Esta noticia va de "sabías que..." y estamos seguros de que a más de una de estas preguntas la respuesta será "no".

Por ejemplo, ¿sabías que el vinagre no limpia mejor caliente sino frío? Al calentarlo pierde parte de su acidez, que es precisamente lo que lo hace eficaz contra la cal y la grasa ligera. Por eso, usarlo a temperatura ambiente resulta más efectivo.

Allá va otra. ¿Sabías que el lavavajillas sirve para mucho más que platos? Rejillas del horno, filtros de campana extractora o incluso juguetes de plástico pueden quedar como nuevos en un ciclo corto, siempre que no tengan partes eléctricas.

Arroz, espuma de afeitar y papel del horno

¿Sabías que el arroz puede limpiar botellas imposibles? Un puñado de arroz crudo con agua caliente y unas gotas de detergente actúa como abrasivo suave para eliminar restos en botellas, jarrones o termos. Pero tenemos más trucos relacionados, por ejemplo, con la espuma de afeitar. Este producto es capaz de eliminar marcas de vapor? Aplicada sobre espejos y mamparas, crea una película que evita que se recuerda el vaho durante días.

Trucazo: el papel de horno repele el polvo. Pasalo por muebles y estanterías deja una capa invisible que hace que el polvo tarde más en volver a depositarse.

Y aquí va un consejo que vale para todo: menos producto limpia más. El exceso de detergente deja residuos que atrapan suciedad, haciendo que las superficies se ensucien antes. Una dosis justa alarga la limpieza.

Pequeños gestos, trucos inesperados y soluciones domésticas que demuestran que, en limpieza, saber cómo funciona la suciedad es tan importante como querer eliminarla.