Cómo limpiar a fondo el teléfono móvil sin estropearlo
La limpieza semanal del teléfono, incluyendo pantalla, funda y puertos, protege el dispositivo y a quien lo usa
El teléfono móvil es uno de los objetos que más tocamos a lo largo del día y, paradójicamente, uno de los que menos limpiamos. Pantalla, funda, altavoces y puertos acumulan suciedad, grasa y restos invisibles que pueden afectar tanto a la higiene como al funcionamiento del dispositivo. La buena noticia es que una limpieza a fondo puede hacerse sin riesgos, siempre que se sigan unos pasos básicos.
Los especialistas recomiendan comenzar apagando el móvil y desconectándolo de cualquier cable. A partir de ahí, la clave está en evitar líquidos en exceso. Un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua es suficiente para limpiar la pantalla y la parte trasera, retirando huellas y grasa sin dañar el recubrimiento oleofóbico.
Para una desinfección más completa, puede utilizarse alcohol isopropílico al 70 %, aplicado siempre sobre el paño, nunca directamente sobre el teléfono. Este tipo de alcohol se evapora rápido, no deja residuos y elimina bacterias sin afectar a los componentes electrónicos si se usa con moderación.
Las zonas más delicadas son los altavoces, micrófonos y puertos de carga. En estos casos, lo más seguro es emplear un cepillo de cerdas suaves, un palillo de madera o aire comprimido, siempre con movimientos suaves y sin introducir objetos metálicos. La funda, por su parte, conviene retirarla y limpiarla aparte con agua y jabón neutro.
Realizar esta limpieza una vez por semana ayuda a mantener el móvil en buen estado y alarga su vida útil. Un gesto sencillo que protege tanto el dispositivo como a quien lo usa, porque, en este caso, cuidar el móvil también es una cuestión de salud.
