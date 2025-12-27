Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos árboles en Valorio (Zamora)Parto espontáneo en plena calle en Zamora"NocheNueva" en ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Cómo limpiar a fondo el teléfono móvil sin estropearlo

La limpieza semanal del teléfono, incluyendo pantalla, funda y puertos, protege el dispositivo y a quien lo usa

Una persona consulta la pantalla de su teléfono móvil.

Una persona consulta la pantalla de su teléfono móvil. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El teléfono móvil es uno de los objetos que más tocamos a lo largo del día y, paradójicamente, uno de los que menos limpiamos. Pantalla, funda, altavoces y puertos acumulan suciedad, grasa y restos invisibles que pueden afectar tanto a la higiene como al funcionamiento del dispositivo. La buena noticia es que una limpieza a fondo puede hacerse sin riesgos, siempre que se sigan unos pasos básicos.

Los especialistas recomiendan comenzar apagando el móvil y desconectándolo de cualquier cable. A partir de ahí, la clave está en evitar líquidos en exceso. Un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua es suficiente para limpiar la pantalla y la parte trasera, retirando huellas y grasa sin dañar el recubrimiento oleofóbico.

Para una desinfección más completa, puede utilizarse alcohol isopropílico al 70 %, aplicado siempre sobre el paño, nunca directamente sobre el teléfono. Este tipo de alcohol se evapora rápido, no deja residuos y elimina bacterias sin afectar a los componentes electrónicos si se usa con moderación.

El momento en el que un móvil explota en el bolsillo de una joven

El momento en el que un móvil explota en el bolsillo de una joven

PI STUDIO

Las zonas más delicadas son los altavoces, micrófonos y puertos de carga. En estos casos, lo más seguro es emplear un cepillo de cerdas suaves, un palillo de madera o aire comprimido, siempre con movimientos suaves y sin introducir objetos metálicos. La funda, por su parte, conviene retirarla y limpiarla aparte con agua y jabón neutro.

Noticias relacionadas y más

Realizar esta limpieza una vez por semana ayuda a mantener el móvil en buen estado y alarga su vida útil. Un gesto sencillo que protege tanto el dispositivo como a quien lo usa, porque, en este caso, cuidar el móvil también es una cuestión de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents