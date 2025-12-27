Elimina las manchas de café con estos trucos

Las manchas de café son uno de los "accidentes" domésticos más comunes y que más molestan.

Tanto si son en la ropa como en alfombras u otras superficies, hay que actuar cuanto antes para que la mancha no penetre en el tejido y después sea más difícil eliminarla.

Cómo hacerlo en la ropa

En el caso de la ropa, lo más recomendable es enjuagar la mancha con agua fría inmediatamente.

Luego, aplicar jabón líquido o detergente directamente sobre la zona y frotar suavemente antes de lavar.

Otro truco es el uso de vinagre blanco y bicarbonato: si mezclas ambos ingredientes tienes una solución eficaz para telas claras. Después de aplicar la mezcla, hay que dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.

En otros tejidos

Para alfombras o tapicerías, lo primero que se debe hacer es absorber el exceso de café con papel de cocina, pero sin frotar, solamente colocarlo encima de la mancha.

Después, aplicar una mezcla de agua tibia y unas gotas de detergente y secando con un paño limpio. En los casos más difíciles, el agua con gas puede ayudar a que la mancha se "desprenda" de la tela.

En todos los casos hay que evitar el uso de agua caliente en manchas recientes, ya que puede fijar el café al tejido.

Con estos sencillos trucos, las manchas de café dejan de ser un problema y se convierten en un accidente fácil de solucionar.