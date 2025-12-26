¿Tu ropa huele a tabaco? Estos sencillos trucos lo eliminan casi al instante

En estas fechas navideñas y momentos de reuniones, comidas y cenas familiares, además de las fiestas privadas, es normal estar rodeados por personas fumadoras.

El humo del tabaco se adhiere fácilmente a las fibras de la ropa, especialmente en abrigos, sudaderas y prendas gruesas. Aunque el lavado ayuda, en muchos casos no es suficiente.

Consejos para evitar el mal olor

Uno de los trucos más populares es ventilar la ropa al aire libre durante varias horas o incluso toda la noche. El aire fresco ayuda a que las partículas de olor desaparezcan, sobre todo si se cuelga la prenda en un lugar con corriente de aire.

Otro método muy utilizado es el bicarbonato de sodio. Basta con espolvorearlo sobre la prenda seca, dejarlo actuar durante unas horas y después sacudirlo o aspirarlo antes de lavar. Este producto es conocido por su capacidad para absorber olores fuertes.

El vinagre blanco también se ha convertido en un gran aliado. Añadir un vaso al ciclo de lavado o colocar un recipiente con vinagre cerca de la ropa colgada ayuda a neutralizar el olor a tabaco.

Para las prendas que no se pueden lavar con frecuencia, como chaquetas o abrigos, se recomienda el vapor. Colgarlas en el baño mientras después de una ducha caliente permite que el vapor elimine las partículas de olor atrapadas en el tejido.

Con estos trucos simples, mantener la ropa libre de olor a tabaco es posible sin recurrir a productos caros ni procesos complicados.