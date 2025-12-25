El truco navideño más inesperado: vapor de ducha para limpiar las bolas del árbol de Navidad

Cada Navidad se repite la misma escena: al sacar los adornos del árbol, muchas bolas, figuras y decoraciones aparecen apagadas, con polvo acumulado o restos de años anteriores. Limpiarlas una a una parece una tarea interminable, pero existe un método poco conocido y sorprendentemente eficaz: usar el vapor de la ducha.

El sistema es tan simple como insólito. Basta con colgar las bolas del árbol (las que no sean de cartón o tela) dentro del baño, cerrar puertas y ventanas y abrir la ducha con agua muy caliente durante unos minutos. El vapor actúa como limpiador natural: reblandece la suciedad, elimina polvo adherido y devuelve el brillo sin necesidad de frotar.

Después, solo hay que pasar un paño seco o dejarlas escurrir al aire. El vapor no raya, no deja marcas y llega a rincones donde el trapo no alcanza, especialmente en adornos con relieves o purpurina. Además, evita el uso de productos químicos que podrían dañar la pintura o los acabados.

Es un truco poco conocido, rápido y perfecto para las prisas navideñas, que demuestra que incluso la decoración más delicada puede limpiarse… aprovechando algo tan cotidiano como una ducha caliente.

¿Hay que lavar el árbol de Navidad?

