El truco más insólito para limpiar tu rostro con cada vez más adeptos: agua fría y cuchara de acero

En el universo de la limpieza facial, dominado por geles, espumas y rutinas de diez pasos, empieza a colarse un método tan simple como inesperado: limpiar el rostro solo con agua fría y una cuchara de acero inoxidable. No hay cremas milagro ni productos caros, pero sí un efecto que sorprende a quienes lo prueban.

El procedimiento es sencillo. Tras lavar la cara únicamente con agua fría, se pasa una cuchara de acero previamente enfriada por el contorno del rostro, especialmente por pómulos, mandíbula y zona de ojeras. El gesto, que parece anecdótico, ayuda a cerrar poros, reducir inflamación y eliminar restos de grasa superficial, según dermatólogos que lo recomiendan como complemento puntual.

Agencia ATLAS

La explicación es física, no cosmética. El frío provoca una vasoconstricción inmediata, lo que reduce la hinchazón y la producción temporal de sebo, mientras que el acero actúa como superficie lisa que no arrastra ni irrita la piel. Además, al no usar productos, se evita la sobrelimpieza que puede dañar la barrera cutánea.

No sustituye a una rutina habitual ni es apto para pieles muy sensibles, pero quienes lo usan destacan una sensación inmediata de frescor y limpieza. Un método extraño, barato y casi olvidado que demuestra que, a veces, lo más raro es volver a lo básico.

Contra los puntos negros

¿Estás cansado de esos puntos negros que no paran de aparecerte en la cara? Te damos la solución a este problema que preocupa a muchas personas para que puedas lucir tu rostro más reluciente que nunca.

EPC

Debes de tener en cuenta que es necesario que controles la aparición de puntos negros para que los poros no se abran o se infecten y vayan a más. No queremos que nos pase esto, a si que a continuación te enseñamos algunos trucos para prevenirlos y eliminarlos.

Miel y canela

Coge una cucharada de miel y mézclala con media cucharada de canela. A continuación vierte sobre tu cara el mejunje que has obtenido como resultado mientras masajeas tu rostro y deja que actúe durante unos 10 minutos aproximadamente. Para finalizar lávate la cara con abundante agua y notarás la mejoría.

Clara de huevo

La clara de huevo ayuda a cerrar los poros y elimina la suciedad que los obstruye, por lo que nos interesa. Coge dos claras de huevo y aplícatelas a la vez que te frotas el rostro. Observarás que se crea una capa espesa sobre tu cara. Pues bien, deja que se seque y una vez esté seco aplícate una segunda capa. Ahora deberás dejarla actuar aproximadamente unos 15 minutos y finalmente deberás retirártela con abundante agua tibia.

Limón, sal y yogurt

Esta vez el potingue que crearemos nos servirá para eliminar toda la suciedad enterrada en nuestros poros. Coge un limón y en un envase mezcla el jugo con una cucharada de sal y una de yogurt. Esto funcionará como un exfoliante y deberás dejarlo actuar sobre tu rostro durante unos 5 minutos. Pasado este tiempo, retíralo y vuelve de nuevo a realizar el mismo procedimiento. Es importante que tengas en cuenta que este tratamiento solo puedes realizarlo de noche, porque el limón mancha si te expones al sol.