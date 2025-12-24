El truco más inesperado para eliminar la cal imposible del baño: papel higiénico y vinagre

La cal del baño es uno de los enemigos domésticos más persistentes. Aparece en grifos, juntas y rincones donde el estropajo no llega y los productos convencionales se quedan cortos. Sin embargo, un método tan sencillo como sorprendente está ganando adeptos entre profesionales de la limpieza: usar papel higiénico como “compresa” antical.

El procedimiento no puede ser más simple. Se empapa papel higiénico con vinagre blanco y se coloca directamente sobre la zona con cal —grifos, base del inodoro, juntas o mamparas— hasta cubrirla por completo. Después, se deja actuar entre 30 minutos y una hora. Al retirar el papel, la cal se desprende casi sola con una pasada suave de paño o cepillo.

La clave del éxito está en que el papel mantiene el vinagre en contacto continuo con la superficie, algo que no ocurre cuando se pulveriza un producto líquido, que acaba escurriendo en segundos. El ácido acético del vinagre actúa poco a poco, deshaciendo la cal sin necesidad de frotar ni usar químicos agresivos.

Resultado sorprendente

El resultado sorprende incluso a quienes lo prueban por primera vez: superficies limpias, brillantes y sin esfuerzo, utilizando solo un producto cotidiano y barato. Un truco sencillo, efectivo y casi desconocido que demuestra que, en la limpieza del hogar, a veces lo más impactante es también lo más simple.

Otro truco exprés contra la cal

Otro método rápido y sorprendente, utilizado desde hace años en limpieza tradicional, consiste en usar una cáscara de limón… ligeramente caliente. El procedimiento es sencillo: se calienta una cáscara de limón en el microondas durante 20 o 30 segundos y, aún templada, se frota directamente sobre el grifo, la alcachofa de la ducha o la zona con restos de cal. El efecto es inmediato. En cuestión de minutos, la cal se ablanda y desaparece con una simple pasada de paño.

La explicación está en la combinación de ácido cítrico y calor, que acelera la disolución de los depósitos calcáreos sin dañar el metal ni las superficies cromadas. Además, el limón deja un brillo natural y un olor limpio, sin químicos ni vapores molestos.